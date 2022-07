Gemma Collins a l’air plus mince que jamais alors qu’elle danse en tenue d’entraînement pendant la canicule

GEMMA Collins a dansé pendant la canicule et avait l’air plus mince que jamais après sa récente perte de poids.

La star de la télévision a transpiré après avoir été mise au défi de “sauter et danser” sur Instagram.

Elle a invité les fans à se joindre à eux et leur a dit “Jane Fonda n’a rien contre moi!”

Gemma s’est énervée sur le tube All About That Bass de Meghan Trainor et avait l’air radieuse alors qu’elle branchait une marque de bingo dans son jardin.

La personnalité de Diva Forever s’est exclamée : « Les Huns sont les bienvenus au jour 2 de mon Bingo Blitz. Défi de sauter et de jive, jazzercise.

Récemment, Gemma a révélé le secret de sa perte de poids de 3,5 pierres : un délicieux plat de poulet, de salade et de riz.

Il a été rapporté que Gemma a depuis perdu un total de cinq pierres au cours des quatre dernières années.

Gemma a commencé à perdre du poids en s’entraînant pour Dancing On Ice.

Elle a récemment révélé un autre secret de sa perte de poids : des séances d’élimination des graisses dans une chambre de cryothérapie.





Gemma a déclaré qu’elle avait changé de poids par une brève exposition à des températures proches de -200 ° C.

Cependant, elle a apprécié la chaleur de la canicule actuelle hier lorsqu’elle a pu être vue se promener sur le terrain de son magnifique manoir d’Essex en bikini.

Gemma a flashé son estomac après avoir avoué qu’elle avait versé trois pierres et demie.

Elle a posé pour une vidéo Instagram dans laquelle elle a dit aux fans que sa tenue de bain provenait de sa collection avec le détaillant New Look.

La personnalité de Diva Forever a jailli : “C’est absolument incroyable pour le soleil et en gros ça va être une belle journée.”

Gemma a révélé sa récente perte de poids dans un superbe deux pièces à imprimé léopard