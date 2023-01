Gemma Collins a l’air glamour dans des coords d’or pendant ses vacances en Israël

GEMMA Collins passe le meilleur moment de sa vie en Israël et est magnifique dans un ensemble d’or pour sa dernière sortie.

La star est allée de la tête aux pieds en soie pour une soirée avec son fiancé Rami Hawash à Tel Aviv.

Instagram

Gemma Collins rayonnait alors qu’elle se préparait pour une soirée[/caption] Instagram

Gemma a profité du soleil et de la piscine au cours de ses excursions[/caption]

En avion avant le Nouvel An, Gemma a fait le voyage de sa vie en voyageant à travers Israël – s’arrêtant même pour un moment émouvant à Bethléem pour visiter le lieu de naissance de Jésus.

Elle a également profité du soleil dans des hôtels de luxe et lézardé au bord de la piscine.

Le pays a une signification particulière pour le couple, qui a été rejoint par le fils de Rami, Tristan, âgé de cinq ans, lors du voyage, car c’est le lieu de naissance de Rami.

Une source a expliqué à The Sun : “Rami veut présenter Gemma à ses racines et à sa famille qui y vivent toujours, alors ils y passent le Nouvel An – c’est un grand pas dans leur relation pour lui de la présenter à tout le monde avant leur mariage l’année prochaine.

Gemma a déclaré avant son escapade: “Je n’ai pas vu la famille de Rami depuis près de 10 ans. Ça va être vraiment sympa. Maintenant que je vieillis, j’aime être un peu touriste. J’aimerais voir Bethléem. Je suis vraiment excité, alors c’est mon cadeau de Noël.

Gemma et Rami se sont rencontrés pour la première fois en 2011, jouissant d’une romance intermittente pendant trois ans avant de se séparer en 2014.

Ils se sont fiancés en 2013 lorsqu’il a proposé en cachant une bague en diamant dans un pudding de Noël.

Ils se sont brièvement reconnectés en 2017, mais Gemma était de retour avec James Argent peu de temps après. Cependant, elle a mis fin à cette relation difficile pour de bon en 2020.

L’année dernière, il a été révélé que Gemma et Rami sortaient secrètement ensemble depuis six mois et que les choses se sont renforcées entre eux depuis.

Maintenant, ils s’assurent de créer des souvenirs qui dureront toute une vie avant de descendre l’allée.

Cependant, le voyage s’est déroulé sans drame – Gemma ayant dû être transportée d’urgence chez le médecin après s’être crevé un tympan.

Instagram

gemmacollins/Instagram