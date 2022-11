Gemma Collins a l’air chic dans une combinaison de ski slim alors qu’elle montre une perte de poids dans les Alpes autrichiennes

GEMMA Collins avait l’air incroyable alors qu’elle posait dans une combinaison de ski dans les Alpes autrichiennes hier.

La femme de 41 ans s’est envolée pour filmer sa dernière émission de télévision au début de la semaine et a tenu les fans au courant de ses tenues incroyables.

La star a tenu les fans au courant de son apparence

Dans le dernier cliché, Gemma a l’air plus mince que jamais alors qu’elle pose avec ses mains sur ses hanches, avec de longues extensions blondes, un bonnet et des bottes de neige roses.

Elle a dit à ses followers : “Exactement 1 mois avant Noël rappelez-vous dans la vie ce ne sont pas les cadeaux les articles chers ni la panique la pression tous les excès

“LE TEMPS est la chose la plus précieuse et créer des SOUVENIRS qui dureront toute une vie .”

Gemma participe à l’émission The Greatest Snowman de Channel 4, animée par Sue Perkins.

Il la verra rivaliser avec d’autres célébrités pour sculpter des créations de neige et de glace.

Une source nous a déjà dit : “Gemma a été invitée à faire le show et s’est dit ‘pourquoi pas ?’. Elle aime les vacances et adore Noël, alors pourquoi ne pas combiner les deux et être payée pour ça ? “Elle a fait à peu près tout ce qu’elle voulait faire à la télévision, alors elle accepte maintenant des emplois qu’elle pense qu’elle appréciera.

“Gemma pourrait être sous le choc, car ce seront certainement des vacances-travail.”

Jusqu’à présent, Gemma a partagé des clips d’elle-même aux côtés de Gareth Malone et Melvin Odoom, qui participent également au concours.

L’ancienne star de Towie a récemment révélé qu’elle avait commencé deux nouveaux régimes.





Elle fait Slimming World et essaie également le jeûne intermittent.

Parlant de ses luttes corporelles, Gemma nous a dit : “Je suis toujours contre ça parce que j’ai un problème de thyroïde, un syndrome des ovaires polykystiques, un problème d’insuline. Vous le nommez.

“J’ai un tel déséquilibre hormonal. C’est une bataille constante.

“Mais à 42 ans, je m’aime et si cela offense quelqu’un, je suis désolé, mais je m’en fous.

“Mon poids monte et descend, c’est une bataille constante pour moi.

« Est-ce que je me sens bien dans ma peau ? Ouais. Est-ce que je continue d’essayer de perdre du poids, de le réduire et de le maintenir stable ? Ouais. C’est quelque chose avec lequel je vais toujours lutter.

Elle tourne Le plus grand bonhomme de neige des Alpes