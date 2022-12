Gemma Bonner: Liverpool re-signe le capitaine vainqueur du titre de Super League féminine la veille de Noël | Nouvelles du football

L’ancienne capitaine de Liverpool et championne de la Super League féminine Gemma Bonner reviendra au club pour un deuxième passage à partir du 1er janvier.

Le défenseur de 31 ans a mené Liverpool à des titres WSL consécutifs en 2013 et 2014 avant de partir pour Manchester City en 2018.

Le moment festif de l’annonce du club est approprié: Bonner, née à Leeds, qui rejoint le Racing Louisville de la National Women’s Soccer League (NWSL), a écrit une fois au Père Noël pour demander un kit de Liverpool pour Noël.

Bonner, qui a été sélectionné 11 fois par l’Angleterre, a déclaré : “C’est un moment assez spécial pour moi. Je me pince encore quand j’arrive à Anfield.

“Je suis super excité d’être de retour et j’ai hâte de remettre le maillot et de sortir avec les filles et de revenir jouer pour Liverpool.

“J’étais ici depuis un certain temps auparavant et ce fut une décision difficile de partir, mais je pense que j’ai toujours su en moi-même qu’un jour j’aimerais revenir à Liverpool. Maintenant, le moment est venu.

“L’une des choses dont j’ai été le plus fier est de soulever ces trophées, en particulier les uns après les autres.

“J’ai des souvenirs incroyables de mon séjour ici auparavant. Grandir en tant que fan de Liverpool, cela signifie probablement un peu plus. Revoir mon maillot aujourd’hui avec le nom au dos était presque un peu émouvant.”

Les Reds ont été promus à la WSL plus tôt cette année après une performance dominante dans le championnat, choquant les champions de Chelsea avec une victoire lors de leur premier match à domicile de la campagne WSL 2022/23.

L’attaquante américaine Katie Stengel a connu un début de saison prolifique pour l’équipe classée neuvième avec six buts, laissant son niveau avec Fran Kirby de Chelsea à la troisième place de la compétition.

“L’équipe a très bien commencé”, a déclaré Bonner. “Ils ont de bonnes bases et sont définitivement en train de construire. J’espère que je pourrai entrer et contribuer à la progression continue.”

Les 115 apparitions de Bonner au cours de son précédent passage de six ans avec Liverpool restent toujours les deuxièmes plus élevées du club au cours de l’ère professionnelle, derrière seulement Ashley Hodson.

La signature réunira également le défenseur central avec le manager Matt Beard, qui a dirigé Liverpool de 2012 à 2015 et a passé des périodes à Boston Breakers, West Ham et Bristol avant de revenir en 2021.

Image:

Le patron de Liverpool, Matt Beard, retrouve Bonner après leurs victoires consécutives en 2013 et 2014





“C’était une trop belle opportunité de laisser passer Gemma au club de football”, a déclaré Beard, qui a également dirigé Bonner à Chelsea avant que les deux ne rejoignent Liverpool.

“Nous avions une excellente relation de travail auparavant et elle apportera leadership et expérience à l’équipe.

“Elle a tout gagné en Angleterre avec Liverpool et Man City et a maintenant connu l’Amérique pour élargir ses horizons et ouvrir les yeux sur différentes cultures du football.

“On a juste l’impression qu’elle rentre à la maison.”