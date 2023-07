Gemma Atkinson signe pour une énorme nouvelle émission de téléréalité quelques heures après avoir donné naissance au bébé numéro deux

LES mamans de soapland se réunissent pour une nouvelle série de télé-réalité sur les épreuves et les tribulations de la parentalité.

Je peux révéler que des amis réels Gemma Atkinson, Brooke Vincent, Jen Metcalfe, Roxy Shahidi et Amy Walsh joueront dans une nouvelle émission de téléréalité, surnommée The Real Motherland.

Gemma Atkinson et ses copains de la vie réelle joueront dans une nouvelle émission de téléréalité sur les épreuves et les tribulations de la parentalité[/caption] Getty

Le nouveau spectacle de Gemma, surnommé The Real Motherland, mettra également en vedette d’autres stars telles que Brooke Vincent[/caption]

Les caméras suivront le groupe d’amis, rejoints par trois autres noms de célébrités qui n’ont pas encore été annoncés, alors qu’ils jonglent entre la vie de famille et leur carrière devant la caméra.

Mais ce sera loin d’être glamour, avec un regard sur les verrues et tout dans la vie des mamans modernes.

Un initié de la télévision m’a dit: «Nous sommes tellement habitués à voir des mamans célèbres sur nos écrans, avec toute une série de téléréalités sur la parentalité – mais cette nouvelle entreprise montrera une facette très différente de la maternité.

« Il n’y a rien de glamour à voir ici – juste les hauts et les bas d’un groupe de vraies femmes, jonglant avec leur carrière, leurs enfants et leur vie familiale dans un look unique à huis clos.

« Le moment n’aurait pas pu être plus parfait, Gemma accueillant son deuxième enfant avec son partenaire (Gorka Marquez de Strictly).

« Les luttes de cette énorme transition dans sa vie seront toutes filmées, mais l’accent n’est pas seulement mis sur le bébé, c’est sur Gemma.

« La même chose sera dite de toutes les autres mamans célèbres, et le cœur de la série est ce qui fait vibrer ces femmes – de leurs entreprises et carrières aux amitiés et passe-temps.

« C’est un vrai changement de ton pour la télé-réalité sur la parentalité. »

La série ITV devrait bientôt entrer en production, alors que nous attendons les noms de ces derniers participants.

Ça doit être le mot de maman là-dessus pour l’instant !

La série suivra des célébrités comme Jen Metcalfe alors qu’elles jonglent entre la vie de famille et leur carrière devant la caméra[/caption] Getty

L’actrice Amy Walsh sera également impliquée dans le regard sur les verrues et tout dans la vie des mamans de la télé[/caption]

Secouer strictement STRICTLY a supprimé l’enregistrement des danses de groupe lors de son épisode du samedi soir afin que davantage de fans puissent regarder en direct. Les performances seront filmées séparément le mois prochain, sans juges ni hôtes Tess Daly et Claudia Winkleman. Demandez des billets sur bbc.co.uk/showsandtours.

L’émission à succès de Tyson

TYSON Fury et sa famille sont au coeur d’une nouvelle série Netflix.

At Home With The Furys révèle la vraie vie du boxeur poids lourd, de sa femme Paris et de leurs six enfants – avec un autre en route.

La nouvelle série Netflix de Tyson Fury suit le voyage du Gypsy King hors de sa retraite pour son combat proposé avec Thor Bjornsson l’année dernière[/caption]

Il suit le voyage du Gypsy King hors de sa retraite pour son combat proposé avec Thor Bjornsson l’année dernière tout en naviguant dans sa vie de famille « folle ». Le combat n’a finalement pas eu lieu, mais dans la bande-annonce, Paris demande :

« Je pensais que tu étais à la retraite ? »

La série suivra également le parcours de santé mentale de Tyson et sa relation avec son frère Tommy Fury et sa petite amie Molly-Mae Hague.

Tyson ajoute dans les clips de premier regard: «Quand je suis sorti du ring, j’étais plutôt prêt à être un père de famille. Maintenant, je vis dans une maison occupée ? Trois filles, trois garçons et ma femme – tous fous. Ma plus grande réussite sera toujours ma famille.

At Home With The Furys sera disponible le 16 août sur Netflix.

AJ garde la misère des trolls chez Bey !

Il est difficile de croire que le présentateur glamour AJ Odudu est maltraité par des trolls.

Mais l’hôte de Big Brother, rejoint par sa co-vedette Will Best, parle de la haine en ligne dans le premier épisode d’une nouvelle série de Shopping With Keith Lemon.

TVI

Le présentateur AJ Odudu a parlé de la haine en ligne dans le premier épisode de Shopping With Keith Lemon[/caption]

Le comique de Keith, Leigh Francis, demande à AJ : « Avez-vous déjà reçu de la haine en ligne ? », à quoi elle répond : « Ouais, mais savez-vous quoi ? Sincèrement, dans mon esprit, je pense, ‘Que ferait Beyoncé ?’. Écoutez, est-ce que Beyonce Knowles répond aux trolls ? Donc je ne vais pas le faire.

« J’ai un mot avec moi-même dans le miroir. Mes mots d’affirmation … ‘Tu es incroyable, tu vas le faire’.

«Je le berce pour moi. Regardez bien, sentez-vous bien, soyez bien! Allons-y! »

AJ – qui rejoint Will en remplacement d’Emma Willis – est en pause estivale prolongée avant le début du tournage sur Big Brother, en raison des écrans à succès sur ITV2 plus tard cette année.

Nous avions précédemment révélé qu’AJ avait obtenu le poste l’année dernière et avait finalisé l’accord en novembre.

Elle a été choisie parmi une galaxie de stars, dont Alison Hammond de This Morning, la comédienne Emily Atack et la DJ de BBC Radio One Vick Hope.

AJ et Will sont les premières célébrités à être interrogées par Keith dans la quatrième série de son émission.

Il est diffusé les mercredis à 22h05 sur ITV2 – avec le premier épisode disponible en streaming sur ITVX.

Monde sauvage APPLE TV+ a annoncé deux nouvelles séries documentaires sur la nature qui suivent les animaux les plus rares sur Terre. Born To Be Wild et Endangered Planet examinent des espèces telles que les éléphants de savane, les rhinocéros de Java, les tigres malais et les manchots africains. Les deux séries sont disponibles en streaming maintenant.

L’hommage de Tommy au bal

TOMMY Cannon perpétue la mémoire de son partenaire comique Bobby Ball avec un doux hommage dans sa garde-robe.

Bobby est décédé en 2020 à l’âge de 76 ans des complications de Covid-19.

Mais Tommy s’assure qu’il n’est jamais trop loin en gardant les bretelles rouges, les chaussures ainsi que ses cendres de son ami dans sa garde-robe.

Tommy a déclaré au podcast Chatabix: « Chaque fois que je vais dans ma garde-robe, je les regarde. »

Tommy, qui tourne maintenant dans un one-man show, a ajouté à propos des funérailles de son ami: «Je n’ai jamais vraiment eu de dépression et puis. . . Il m’est arrivé de regarder dans l’allée et le cercueil descendait et c’est là que j’y suis allé.

« Je ne pouvais pas m’arrêter, je tremblais. »

La misère à la traîne de Rosie

ROSIE Jones a l’habitude de faire rire les gens, mais maintenant elle est déterminée à les faire réfléchir.

La comédienne enquêtera sur l’utilisation d’un langage abusif contre les personnes handicapées sur les réseaux sociaux dans son nouveau documentaire – et elle se retrouve face à face avec l’un de ses trolls sur Internet.

Rosie, atteinte de paralysie cérébrale, déclare : « J’ai failli arrêter la comédie parce que je me suis dit : ‘Pourquoi est-ce que je m’expose à de tels abus ?’.

« Chaque fois que je passe à la télévision, il y aura un commentaire sur mon apparence ou sur ma voix, des gens disant que je devrais être dans une cage, que je mérite de mourir.

« J’ai été appelé ar*tard un million de fois. La pêche à la traîne des personnes handicapées est un problème dont personne ne parle. Les trolls me rendent la vie misérable. J’en ai marre de le bloquer.

Rosie Jones : Suis-je IAR*tard ? diffusé ce soir à 22h sur Channel 4.