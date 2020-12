Gemma Atkinson s’est ouverte sur le fait d’être séparée de Gorka Marquez dans un article franc sur les réseaux sociaux.

L’ancienne star de Hollyoaks, 36 ans, a déclaré que cela n’avait pas été facile sans son homme, car elle était obligée de jongler avec le travail avec le fait d’être mère de sa fille d’un an, Mia.

Et tandis que son homme continue de divertir la nation sur Strictly Come Dancing avec sa partenaire célèbre Maisie Smith, Gemma a admis qu’elle avait hâte de le ramener à la maison.

S’adressant à Instagram, l’actrice a écrit: « Moment préféré de la journée. Étouffée dans l’huile de noix de coco et allongée dans son lit.

«Je n’ai pas vu Gorks depuis 67 jours maintenant. Pour certains qui sont âgés, pour d’autres ce n’est rien. Nous avons tous des circonstances et des situations différentes. pour les lire tous. «







(Image: Instagram)



« Premièrement, ma famille est proche et m’aide massivement! Mias Nana et Grandad sont incroyables et je ne pourrais pas le faire sans eux. J’ai toujours été bonne seule aussi », a-t-elle écrit.

Gemma a réfléchi sur sa vie jusqu’à présent, disant aux fans qu’elle était indépendante depuis qu’elle était adolescente après avoir déménagé à l’âge de 17 ans.

« Cela ne veut pas dire que Gorks ne me manque pas, il me manque terriblement et j’ai hâte de le ramener à la maison », a-t-elle ajouté. « Mais je vis seul depuis mes 17 ans, et depuis que nous avons rencontré notre travail, nous avons toujours enlevé l’un de nous quelques semaines à la fois. Je trouve que ce qui fonctionne pour moi, c’est m’en tenir à une routine qui, je sais, me maintient mentalement fort. »







(Image: PA)



«Je m’entraîne tous les jours. Du poids au yoga, en passant par 20 minutes d’étirement ou une promenade de chien. Je mange des aliments qui, je le sais, me donneront de l’énergie et me permettront de continuer. Je dois suivre «mon emploi du temps» pour m’assurer de donner le meilleur de moi-même à Mia, norm & olli et à mon travail. »

Motivant ses fans à être productifs pendant les périodes difficiles, comme être loin de leurs proches, Gemma a ajouté: «J’ai dit dès le départ que mes 2 options étaient de laisser le temps passer positivement en étant actif, en respectant une routine et en continuant.

« Ou laissez le temps passer à m’apitoyer sur moi-même partout. Les temps vont passer de toute façon alors je choisis de l’utiliser du mieux que je peux. »







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Elle a ajouté: « Cela ne veut pas dire que je ne suis pas assommé certains jours, mais je continue parce que c’est ma situation.

«Nous ne pouvons pas toujours contrôler nos situations, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons, et je choisis de réagir avec bonheur en sachant que j’ai quelqu’un à manquer, que quelqu’un me rentre bientôt à la maison et que mon quelqu’un est faire ce qu’ils aiment tout en aidant à subvenir à nos besoins.

« Je sais d’après mes DM que de nombreux parents le font seuls à plein temps, et à vous les gars, je vous salue. Continuez! Faites vos petits et vous êtes fiers. Vous êtes plus forts que vous ne le pensez », at-elle ajouté.

