Gemma Atkinson révèle qu’elle n’a pas vu son fiancé Gorka depuis un MOIS – après que les fans ont repéré une « querelle » avec son célèbre partenaire

GEMMA Atkinson n’a pas vu son fiancé Gorka Marquez depuis quatre semaines.

Le couple a été séparé tandis que le danseur professionnel apparaît dans Strictly Come Dancing aux côtés de Nikita Kanda.

Gorka a été occupé sur Strictly avec Nikita Kanda[/caption]

Gemma a admis qu’elle attendait avec impatience le week-end où ils seraient enfin réunis alors qu’ils assisteraient tous les deux à une remise de prix.

L’actrice de 38 ans va quitter son fils de trois mois Thiago pour la nuit pour la première fois.

S’exprimant cette semaine alors qu’elle essayait sa robe pour la fête, Gemma a déclaré à ses abonnés : « Aujourd’hui, j’ai un autre essayage final pour ma Fierté de Grande-Bretagne avec Ryan.

«Je fais confectionner ma tenue parce qu’il m’a dit : ‘Gemma, quelle taille fais-tu maintenant ?’ Je me disais : « Je ne sais pas, j’en ai toujours un plus gros que l’autre, ma voix est revenue mais j’ai toujours ma pochette, mes jambes ont rétréci, j’ai toujours » mes épaules. Je suis juste un gâchis de tailles, je ne sais pas…

« Alors il a dit : « Ne vous inquiétez pas, nous allons le faire ». Bénissez-le. »

Elle a poursuivi : « Je me suis rendu compte que la Pride of Britain a lieu dimanche, ce sera ma première soirée et ma première nuit depuis la naissance de Thiago – il aura 12 semaines. Je sais que cela doit arriver mais c’est assez triste.

La star a ajouté : « Mais je verrai Gorka pour la première fois en quatre semaines, ce qui sera bon.

« Ça devrait être bien et j’aurai une nuit complète dormir, ce sera encore mieux ! Première nuit complète de sommeil en 12 semaines également.

Gemma avait précédemment admis que Gorka, 33 ans, n’avait pas pu passer beaucoup de temps avec leur nouveau-né en raison de l’emploi du temps épuisant de Strictly.

Les fans ont récemment remarqué que Gemma n’avait pas encore suivi le partenaire célèbre actuel de Gorka – Nikita – sur les réseaux sociaux.

Nikita, qui est célibataire et en quête d’amour, suit et aime les publications Instagram de Gemma, tandis que Gemma ne semble pas interagir avec le profil de Nikita.

Mais Zara McDermott et la femme de Graziano Di Prima se suivent toutes les deux, Joe Sugg suit Bobby Brazier et la femme d’Adam Thomas suit Luba Mushtuk.

Un fan qui l’a repéré a déclaré au Sun : « C’est tellement bizarre que Gemma ne suive pas Nikita – d’autant plus que Nikita aime tous les messages de Gemma.

« Gemma n’aime même pas les photos avec Gorka dedans! »

Gemma et Gorka sont récemment devenus parents pour la deuxième fois[/caption] Instagram/@gemmasovershare

Gemma a récemment lancé son propre podcast[/caption]