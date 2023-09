Gemma Atkinson répond au troll cruel qui dit qu’elle « s’habille comme un garçon » alors qu’elle montre son corps après l’accouchement

GEMMA Atkinson a riposté aux trolls cruels qui disaient qu’elle « s’habille comme un garçon ».

La star, 38 ans, n’est pas étrangère à montrer son corps d’après-bébé sur les réseaux sociaux, mais certains fans ont trollé l’actrice après ses récentes photos de tenue.

Gemma Atkinson a riposté aux trolls cruels qui disaient qu'elle « s'habille comme un garçon »

La star montrait sa nouvelle collection de vêtements lorsqu'un troll a critiqué ses choix de tenues

Gemma a récemment posé dans une série de looks élégants de sa nouvelle gamme In The Style, mais elle a partagé un regard franc dans les coulisses pour « montrer un peu de réalité ».

Après cela, un commentaire ignoble sous son message disait : « Les gens de Gemma disent ou demandent cela parce qu’ils veulent juste une réponse de votre part. Ne sois pas si naïf. Les vêtements sont très vous. Ils ne sont pas géniaux, n’est-ce pas.

« Ils sont ennuyeux et même votre partenaire admet qu’il n’aime pas la façon dont vous vous habillez. J’ai vingt chemises de bûcheron dans mon placard. Tu as une silhouette magnifique, alors pourquoi t’habilles-tu comme un garçon ?

La mère de deux enfants n’a pas tardé à riposter après avoir reçu le commentaire désagréable, en écrivant : « Je ne sais pas comment tu penses que je devrais m’habiller comme une fille ? Dois-je être présent rose avec des volants et des jupes ?

« Ou puis-je simplement continuer à m’habiller comme je l’aime, comme je suis à l’aise et avoir toujours une gamme épuisée et un partenaire qui pense que je suis magnifique. »

De nombreux fans de Gemma se sont précipités pour sa défense après qu’elle ait été forcée de se défendre contre le troll.

Gemma et sa partenaire star de Strictly Come Dancing, Gorka Marquez, ont annoncé la nouvelle du bébé numéro deux en juillet.

Le couple a déjà une fille Mia, âgée de trois ans, ensemble.

Gemma a écrit : « Le petit homme est là. Il est arrivé sain et sauf et il est absolument merveilleux. Mia est déjà la mère poule que l’on attendait d’elle.

« Nous sommes tous ensemble à la maison, profitant de cette jolie petite bulle avant que Gorks ne parte pour les répétitions strictes. suivant semaine.

« Merci pour tous vos vœux de bonheur. Notre famille est complète.

Le couple a accueilli son dernier ajout en juillet