Gemma Atkinson partage un adorable moment où sa fille recrée Strictly dance de Will Mellor avec papa Gorka

GEMMA Atkinson a révélé le doux moment où sa fille a recréé la routine Strictly de Will Mellor avec papa Gorka.

L’actrice et ancienne star de Strictly, 38 ans, a regardé l’épisode de samedi soir avec sa famille, et la petite Mia, trois ans, semblait être une grande fan du foxtrot de Will et Nancy Xu.

Bbc

Will et Nancy Xu sont en tête du classement avec 39 samedi[/caption]

C’était une routine hors concours de la semaine des comédies musicales, plaçant la paire en tête du classement avec Helen Skelton et Gorka, qui a également marqué 39 points.

Partageant le clip de leur salon sur Instagram, Gemma a écrit: «Toujours sur Wills danse mais au moins elle laisse papa danser avec elle [laughter emojis].”

La danseuse professionnelle espagnole Gorka a tournoyé et a conduit Mia dans la pièce, préparant peut-être le terrain pour la future apparition de Mia dans la série dans quelques décennies.

Pendant ce temps, Gemma a repris la fouille apparente d’Helen chez l’ex-mari Richie Myler pendant leur routine.

Au cours de la performance enflammée, il est apparu que la présentatrice de télévision a clignoté son majeur alors que la musique disait: “Bye bye mein liber herr, c’était une belle affaire, mais maintenant c’est fini”.

Cela semblait être un geste opportun après la séparation choquante d’Helen de l’as des Leeds Rhinos Richie en avril.

Dans la danse, Helen a semblé glisser son majeur sur sa joue, et Gemma a téléchargé le moment sur ses histoires Instagram pour que les fans puissent le regarder à nouveau.

L’ancienne star d’Emmerdale a écrit: “C’était le majeur subtil pour moi”, accompagné d’un emoji au visage sournois.

La danse s’est avérée être la plus forte et la plus discutée du concours d’Helen jusqu’à présent avec elle obtenant un score presque parfait de 39, avec juste Craig Revel Horwood ne lui donnant pas un dix.

S’adressant à Twitter, les fans ont fait l’éloge de la star de la télévision qui, selon eux, avait enfin pris sa revanche sur son ex.

Richie a annoncé qu’il attendait un bébé avec sa nouvelle petite amie Stephanie Thurkill six mois après leur séparation.

Instagram

Helen Skelton a semblé flasher son majeur lors de sa routine enflammée samedi[/caption]

Instagram

Gemma a repris le moment remarquable à la maison[/caption]