Gemma Atkinson, enceinte, révèle une nouvelle émission télévisée avec Gorka Marquez alors qu’ils se préparent à accueillir un deuxième enfant

GEMMA Atkinson et Gorka Marquez ont révélé qu’ils étaient sur le point de jouer dans leur propre émission de télévision.

Le couple documentera leur parcours de grossesse avec leur deuxième enfant dans Gemma et Gorka: la vie derrière l’objectif.

INSTAGRAM

Gemma et Gorka devraient jouer dans leur propre émission de télévision[/caption]

Gemma, 38 ans, et Gorka, 32 ans, qui partagent déjà leur fille de trois ans, Mia, comptent actuellement jusqu’à l’arrivée de leur petit garçon.

Les parents ont révélé que leur voyage vers leur deuxième bébé serait documenté dans une toute nouvelle émission UKTV.

Ils ont déclaré: «Nous sommes ravis de travailler avec W sur un projet qui non seulement emmène les gens dans nos vies à huis clos, mais aussi qui sensibilise à l’accouchement vaginal après césarienne (AVAC) et un regard honnête sur le voyage d’une deuxième grossesse après un précédent accouchement traumatique.

« Nous recevons beaucoup de questions de personnes qui ont vécu quelque chose de similaire, ce sera donc un excellent moyen pour les téléspectateurs de recevoir des informations de professionnels que nous rencontrons en cours de route. »

Gemma a annoncé qu’elle attendait à nouveau plus tôt cette année avant que le couple ne s’inscrive à la nouvelle émission de téléréalité.

Elle a parlé de ses angoisses à l’idée d’attendre à nouveau après que les médecins se soient battus pour lui sauver la vie lors de la naissance de sa fille Mia.

Son partenaire Gorka a été laissé en sanglots dans le coin alors que neuf médecins « lui ont retiré des caillots de sang » après une césarienne.

Elle a dit : « J’avais une hémorragie ; un gros et j’ai perdu beaucoup de sang. Les choses auraient pu se passer très différemment.

« Mia était un tout petit bébé, 4 lb 10. Dans cet esprit, la sage-femme craignait qu’elle ne soit pas assez forte pour ouvrir mon col de l’utérus.

« J’ai perdu les eaux un mardi et nous lui avons accordé le bénéfice du doute, mais le mercredi soir, alors qu’elle était à l’endroit parfait et si bas, elle n’y était toujours pas parvenue.

« La décision a été prise de m’inciter à l’aider, mais elle n’aimait pas cela encore plus. À chaque contraction, son rythme cardiaque diminuait.

« Le 3ème, la sage-femme Katie qui s’occupait de moi à l’époque a appuyé sur l’alarme de panique et dans les 15 minutes, j’ai été précipitée, préparée et délivrée à Mia via une section C d’urgence.

« Ce n’était pas ce que j’avais prévu mais grâce à mon hypnobirthing malgré la folie et la panique, j’ai pu garder sereinement ma technique de respiration et accepter ce qu’il y a de mieux pour Mia just do it! »

Gemma a récemment été forcée de se défendre contre les commentaires désagréables des trolls, l’un d’entre eux disant qu’elle « ne correspond pas » à la grossesse.

La future maman de deux enfants a répondu : « Ça me va bien, ça n’a pas de sens, parce que rien ne me va.

« Mes soutiens-gorge, mes culottes, mon vieux visage ne vont pas dans ma tête. C’est la grossesse, c’est ce qui se passe.

« Je suis sûr que tu veux dire costume, juste vérifier… avant de troller quelqu’un, fais les choses correctement.

« La grossesse ne lui va pas aurait été mieux que ne lui va pas bien… juste pour la prochaine fois. »

L’ancienne actrice de Coronation Street a tenu ses fans au courant de sa grossesse sur les réseaux sociaux.

Gemma et Gorka : la vie derrière l’objectif sera diffusé sur W et UKTV Play cet été.

Instagram

Gemma est enceinte d’un petit garçon[/caption] glouiseatkinson/Instagram

La naissance de Mia a vu Gemma se précipiter pour une césarienne d’urgence[/caption]