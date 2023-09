Gemma Atkinson défend sa décision d’arrêter d’allaiter cinq semaines après avoir donné naissance à son fils Thiago

GEMMA Atkinson a parlé de sa décision d’arrêter d’allaiter son fils Thiago après cinq semaines.

La femme de 38 ans a révélé que son bébé était désormais nourri au biberon – admettant que c’était « plus facile » et « moins stressant » pour elle car elle est mère seule pendant que son fiancé Gorka Marquez est absent pour travailler.

Gemma, qui est également maman de Mia, quatre ans, a expliqué : « J’ai souvent posé cette question aussi, ce que je reçois. Personnellement, je voulais seulement faire 5 semaines BF.

« C’est ce que j’ai fait avec Mia alors je me suis fixé ça cible. J’ai eu la chance de pouvoir exprimer beaucoup de choses, donc il a fini par avoir environ 6 semaines.

Elle a poursuivi : « J’ai choisi d’arrêter parce que c’était épuisant par moi-même.

« Mes seins et mon dos étaient très douloureux et sachant que j’allais bientôt aller à l’école pour Mia et sachant que Gorka serait absente à Londres, je savais que ce serait plus facile et moins stressant avec le biberon et j’ai toujours dit que c’était ainsi que l’alimentation devrait se faire.

«J’ai aimé les nourrir tous les deux et passer 5 semaines avec eux tous les deux, mais j’apprécie aussi cette période. Surtout le moment où je sais que d’autres personnes peuvent intervenir et le nourrir.

Gemma a ajouté : « Je sais qu’il y a beaucoup de jugement sur les mères qui nourrissent au biberon. Il ne devrait pas y en avoir, mais il y en a.

« Mes pensées sont : « il est préférable de se nourrir », et tant que la maman et le bébé sont heureux, c’est ce qui compte. »

Gemma et Gorka ont accueilli leur fils il y a huit semaines, mais le danseur professionnel a déjà dû retourner travailler pour Strictly Come Dancing.

Le couple a documenté sa dernière incursion auprès des parents dans leur propre émission Gemma & Gorka : Life Behind The Lens.