Gemma Atkinson était visiblement secouée après un horrible voyage en voiture avec sa petite fille à l’arrière.

L’ancienne star de Hollyoaks, 36 ans, s’est rendue sur son compte Instagram pour se souvenir de la situation terrifiante quelques heures à peine avant que son petit ami Gorka Marquez ne participe à la finale de Strictly Come Dancing avec sa célèbre partenaire de danse Maisie Smith.

Elle a révélé qu’elle rentrait chez elle en voiture et a vu un petit Chihuahua courir au milieu d’une route très fréquentée.

Gemma paniquait car elle ne pouvait pas sortir de la voiture pour aider le chien car sa fille d’un an, Mia, était à l’arrière dans son siège d’auto.

Elle a dit: « Je rentre juste en voiture, je me suis arrêté, je ne peux pas sortir, j’ai Mia avec moi.







(Image: Getty Images)







(Image: BBC)



«Je viens de descendre une double voie et un petit Chihuahua, un Chihuahua, s’est enfui sur la route.

La maman d’un enfant a continué: « Oh mon dieu. Ce n’était avec personne, ça a traversé, il n’avait pas de collier.

«J’ai tourné en rond, et évidemment je ne peux pas le voir et je ne peux pas sortir et le chercher parce que j’ai Mia avec moi.







(Image: BBC)



« Oh mon dieu, un petit Chihuahua à Derry, près de Peel Way si quelqu’un sait ça. »

Quand elle est revenue à la maison, elle était toujours inquiète pour le chien.

Elle a ajouté: « Un Chihuahua, il aurait pu sortir, n’est-ce pas? Je ne pouvais pas sortir, n’est-ce pas? »







(Image: BBC / Guy Levy)



« Oh j’espère que c’est trouvé, la petite chose », at-elle ajouté.

Gemma a passé deux mois loin de son petit ami Gorka car il a été dans une bulle avec Maisie.

Gorka a déclaré dans l’émission Strictly spin-off It Takes Two: « De toute évidence, il y a eu des moments où je me suis dit: » Qu’est-ce que je fais? Pourquoi ne rentre-je pas chez moi? «







(Image: David Fisher / REX / Shutterstock)



«Il est très difficile d’être loin de Gemma et Mia.

« Mais venir en studio tous les jours et avoir [Maisie] là en poussant et en souriant essayant d’être à son meilleur, ça paye. «

* La finale de Strictly Come Dancing est diffusée ce soir à partir de 18 heures sur BBC One