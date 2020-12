Gemma Atkinson a été conseillé par sa mère de ne pas avoir un autre bébé avec sa partenaire Gorka Marquez pour le moment.

L’actrice de 36 ans, qui partage Mia, âgée d’un an, avec son petit ami Strictly Come Dancing, Gorka, a révélé que sa mère pense que Mia peut attendre un peu plus longtemps pour avoir des frères et sœurs.

Cela survient alors que Gorka, que Gemma a rencontrée lors de sa compétition sur Strictly en 2017, se prépare pour la finale ce week-end avec sa partenaire de danse Maisie Smith.

Gemma discutait aujourd’hui sur le déjeuner complet de Steph de Channel 4 à propos de son enthousiasme à l’idée d’être enfin réunie avec Gorka après presque trois mois.

Le danseur rentrera chez lui dimanche après 87 jours d’être séparé de sa famille tout en adhérant aux directives strictes de Covid alors qu’il participait à l’émission de la BBC.









Cependant, Gemma a également révélé qu’elle avait reçu quelques mots d’avertissement de sa mère.

«Ma mère m’a déjà dit, Mia est encore trop jeune, plus de frères et sœurs, attendez qu’elle soit plus âgée… Elle m’a donné l’avertissement! Gemma a plaisanté.

Pendant l’émission, la fière maman de l’un d’entre eux a également été interrogée sur qui, selon elle, pourrait élever le Strictly Glitterball ce week-end.

«C’est la première année où je ne peux pas le localiser… C’est si proche, ils ont tous été si bons.







(Image: glouiseatkinson / Instagram)



«Jamie a tellement d’enthousiasme, Bill a fait son chemin, Maisie et HRVY ont été vraiment cohérents et se sont améliorés chaque semaine.

Gemma a expliqué que même si ce sera un appel difficile pour savoir qui gagnera, elle soutient Gorka et Maisie pour des raisons évidentes.

Elle a ajouté: « C’est le jeu de n’importe qui, n’importe qui peut le gagner. De toute évidence, je soutiens Gorka et Maisie et tous mes votes iront pour eux. »







(Image: Instagram)









(Image: BBC / Guy Levy)



Gemma a été une pom-pom girl pour Gorka et Maisie alors qu’ils continuent de faire tout leur possible dans la compétition de cette année.

Il y a quelques jours à peine, le danseur professionnel a partagé une adorable vidéo montrant la petite Mia regardant Gorka à la télévision.

Le père de l’un d’entre eux est maintenant à quelques jours de retrouver ses proches – mais il reste à voir s’il reviendra à la maison en tant que champion strict.

Steph’s Packed Lunch revient le lundi 4 janvier à 12h30 sur Channel 4.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033