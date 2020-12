L’actrice Gemma Arterton a refusé de manger des hamburgers de yak au Népal après s’être liée d’amitié avec deux des animaux.

La Bond girl a été secouée et remuée dans un restaurant local.

Le bœuf sauvage hirsute est un mets népalais populaire – mais ce n’était pas du goût de Gemma lorsqu’elle a filmé le drame de la BBC Black Narcissus.

Gemma, 34 ans, a déclaré: «Ils avaient un endroit appelé Yac Donalds, qui nous enthousiasmait tous.

«Les gens viennent du monde entier … vous pouvez avoir des hamburgers de yak et du beurre de yak.

«J’ai rencontré deux yaks les premiers jours du tournage et ils étaient si gentils, je me suis dit: ‘Je ne peux pas manger un yack’. Mais j’ai essayé le beurre et le lait… je suppose qu’ils ne sont pas trop loin des vaches.







Black Narcissus, sur BBC1 trois nuits consécutives à partir de ce soir, parle d’un ordre de religieuses qui ont installé une école et un hôpital dans un palais abandonné de l’Himalaya.

Le spectacle a été tourné au Népal à Noël dernier – ce qui, selon Gemma, «ressemble à une vie passée».







S’adressant au BFI, Gemma, qui joue la religieuse réprimée Sœur Clodagh, a déclaré: «Il nous a fallu deux jours et demi pour arriver là où nous tournions. C’était vraiment éloigné.

«Les températures chutent considérablement la nuit. C’est extrême. »

Mais Gemma, qui a déclaré que le Népal était l’un des plus beaux endroits où elle soit jamais allée, a ajouté: «Nous avons eu beaucoup de chance d’y aller, étant donné que nous avons été bloqués pendant la majeure partie de l’année.