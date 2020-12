La star de Black Narcissus, Gemma Arterton, a raconté à quel point elle était «un peu terrifiée» à son prochain rôle – dans lequel elle incarnerait Dusty Springfield.

Le film suit Dusty, qui échappe au contrôle de sa sexualité en Grande-Bretagne en se rendant à Memphis.

Mais une fois vivant aux États-Unis, elle a détruit sa voix avec trop de boissons, de drogues et de cigarettes.

L’ancienne Bond girl Gemma a déclaré: «Sa carrière lui a échappé dans les années 70 et n’est revenue que dans les années 80 lorsqu’elle a travaillé avec les garçons de The Pet Shop.

«Il y avait une période vraiment sombre – elle avait l’habitude d’aller dans des clubs de dragsters et de faire des numéros de Dusty Springfield et de se faire passer pour Dusty pour gagner 100 $ ou 50 $. Et parfois, elle n’a pas gagné!







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Gemma a expliqué: «Ce ne sera pas un peu comme Bohemian Rhapsody ou Rocket Man – ce n’est pas ce genre de film.

«C’est beaucoup plus intime. Je suis un peu terrifié mais en même temps très excité.

«C’est à un moment précis de sa vie où elle a fait Dusty à Memphis et est allée en Amérique pour la première fois et a fait cet incroyable album incroyable et a défié les attentes de tout le monde.







(Image: DEZO HOFFMANN / REX Shutterstock)









(Image: FX / Miya Mizuno)



L’actrice, dont le rôle acclamé en tant que religieuse folle de sexe vivant dans l’Himalaya se termine ce soir, a déclaré qu’elle avait passé du temps à apprendre à chanter comme Springfield.

«Sa voix… tu sais. Nous verrons! J’ai fait un peu de pratique.

«Je ne suis pas encore prêt à la dénoncer publiquement. J’espère vraiment pouvoir lui rendre justice. »