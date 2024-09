Gemma Arterton affirme que le réalisateur a essayé de faire pression sur elle pour qu’elle fasse une scène de sexe

CNN

L’actrice britannique Gemma Arterton a révélé qu’un réalisateur avait un jour tenté de faire pression sur elle pour qu’elle filme une scène de sexe, alors qu’elle n’était pas incluse dans le scénario.

Dans une interview avec une publication britannique Le Radio Timespublié mardi, Arterton a déclaré que, pendant le tournage, le réalisateur – qui n’a pas été nommé – lui a demandé, ainsi qu’à sa co-star, de filmer une scène de sexe sur un lit.

« J’ai dit : ‘Non, cette scène a été écrite pour que nous soyons hors écran, donc on entend juste les bruits’ », a déclaré Arterton au Radio Times. « Je n’aurais jamais accepté le rôle s’il avait été filmé. »

L’actrice a déclaré qu’elle avait subi des pressions de la part du réalisateur pour filmer la scène, mais qu’elle avait « catégoriquement » refusé d’y participer.

Si elle avait été plus jeune à l’époque, Arterton a suggéré qu’elle aurait peut-être été plus préoccupée par le fait d’être renvoyée pour avoir refusé de filmer le film.

« J’avais le sentiment de pouvoir dire cela uniquement parce que j’étais plus âgée », a-t-elle déclaré.

« Quand j’ai commencé à jouer, il y avait beaucoup de nudité, on s’attendait à ce que je le fasse. Quand j’étais plus jeune, je jouais des personnages sexy, la petite amie. En vieillissant, ça a changé parce que j’ai plus de succès et je peux choisir les rôles que je veux jouer », a-t-elle déclaré.

Elle a salué le recours à des coordinateurs d’intimité dans le cinéma et la télévision depuis le mouvement #MeToo, déclarant au magazine que « c’est un paysage totalement différent » désormais.

« Tout ce qui ne vous convient pas n’arrivera pas. J’ai entendu d’autres acteurs dire : « J’ai adoré quand il n’y avait pas de coordinateur d’intimité », mais je pense vraiment que c’est mieux », a-t-elle déclaré.

Arterton est devenue célèbre après son rôle dans la comédie britannique « St Trinian’s » en 2007, avant de jouer dans le film James Bond « Quantum of Solace » en 2008 dans le rôle de l’agent du MI6 Strawberry Fields.

L’actrice joue actuellement dans la série dramatique britannique « Funny Woman », qui suit une reine de beauté de la ville balnéaire de Blackpool dans ses tentatives de devenir comédienne dans l’Angleterre des années 1960.