Gemma Arterton a dû résister à la pression du réalisateur pour filmer une scène de sexe

Gemma Arterton a révélé qu’elle avait un jour dû résister à la pression d’un réalisateur anonyme pour filmer une scène de sexe qui devait se dérouler hors caméra.

Arterton, qui a joué aux côtés de Daniel Craig dans le film James Bond Quantum de réconfort et joue actuellement dans Le critiquea déclaré qu’elle avait « catégoriquement » rejeté la demande du directeur.

Dans une interview avec Le Radio Timesl’actrice a déclaré : « Je me souviens d’une fois où j’étais sur un plateau et le réalisateur m’a dit : « Tu vas baiser sur le lit ». Et j’ai répondu : « Non, cette scène a été écrite pour que nous soyons hors écran, donc on entend juste les bruits. Je n’aurais jamais accepté le rôle s’il avait été filmé ».

« Il nous a mis la pression ce jour-là. L’autre acteur, Dieu le bénisse, était mortifié. Il y avait des gens très en vue là-bas. »

Arterton a déclaré qu’elle ne pouvait pas accepter cette demande uniquement parce qu’elle était plus âgée et plus expérimentée. Elle a ajouté que cette demande était antérieure à l’apparition des coordinateurs d’intimité, qui sont désormais un pilier des plateaux de tournage de cinéma et de télévision.

« Tout ce qui ne vous convient pas n’arrivera pas », a-t-elle déclaré. « J’ai entendu d’autres acteurs dire : « J’ai adoré quand il n’y avait pas de coordinateur d’intimité », mais je pense vraiment que c’est mieux. »

Arterton n’est pas étrangère à souligner son malaise face aux scènes de sexe, s’exprimant contre elles après avoir figuré dans L’évasion en 2018. « Ce que je déteste dans les scènes de sexe, c’est quand elles sont pornographiques – des plans larges avec des lumières vives et des corps nus », a-t-elle déclaré.