Gémissement, gémissement, gémissement…. cri. Les dernières nouvelles de la soirée de pitié Netflix de Harry et Meghan

IL arrive un moment, en regardant la soirée de pitié Netflix de Harry et Meghan, où vous avez épuisé toute votre colère, votre perplexité, votre désespoir et qu’il ne vous reste qu’une seule réaction.

Rire.

Les pauvres agneaux, avons-nous appris, ont été forcés de déménager dans le manoir de Tyler Perry à Beverly Hills, ce qui a dû être un enfer pour eux.[/caption]

Mon premier est arrivé au cours de l’épisode trois lorsque Meghan s’est souvenue affectueusement du Noël de Sandringham où elle s’est convaincue qu’elle avait enchanté le «grand-père de H» (le prince Philip) jusqu’à ce que, avec le meilleur effort de modestie que Sa Seigneurie puisse gérer, elle a été forcée d’admettre que Harry s’est cassé mal news: “Il était, comme, tu avais sa mauvaise oreille.”

Ou peut-être son bon, étant donné la compagnie.

Quoi qu’il en soit, je n’ai pas pu m’empêcher de renifler à l’ironie selon laquelle, au pays des sourds, l’homme à une oreille sera toujours roi.

Car ils ne viennent pas beaucoup plus “mouton” que Harry et Meghan, qui en ont quatre en étain entre eux, sans parler de tout le timing et de la grâce d’une crue éclair du Tiers-Monde.

Schmaltz nauséabond

C’est pourquoi, malgré la mort récente de la reine et une crise du coût de la vie, ils ont tous les deux tourné trois autres épisodes de leur documentaire de 88 millions de livres sterling hier sur un public britannique fatigué qui a probablement travaillé il y a longtemps. était une femme qui aimait l’idée du statut royal presque autant qu’elle détestait le devoir qui l’accompagnait et allait toujours s’enfuir pour la Californie à la première occasion.

Si vous avez attrapé les salves d’ouverture, vous aurez probablement esquivé ces trois balles suivantes.

Une décision intelligente, il s’avère qu’ils se perdent dans les batailles juridiques fastidieuses du couple avec The Mail on Sunday et virent au hasard entre l’indignation de qualité militaire et le schmaltz nauséabond, grâce à Meghan et Harry, qui sont si complètement égocentriques la seule intrusion Covid fait est de détruire leurs arrangements de sécurité privés.

Les pauvres agneaux, avons-nous appris, ont été forcés de déménager dans le manoir de Tyler Perry à Beverly Hills, ce qui a dû être un enfer pour eux.

La gratitude ne semble jamais arriver à l’une ou l’autre moitié, cependant, car ils manquent tous les deux de conscience de soi. Meghan passe la première partie de l’épisode quatre à nier amèrement le comportement de diva, tout en se plaignant que leur cottage du palais de Kensington était “trop ​​petit”.

Leur relation avec la vérité, bien sûr, reste entièrement élastique, qu’il s’agisse d’affirmer qu’il a été conseillé à Meghan de ne pas inviter sa nièce à leur mariage (elle ne l’était pas), ou d’exprimer de manière trompeuse la surprise qu’ITV a utilisée des images d’elle pleurant sur des problèmes de santé mentale dans le célèbre documentaire de Tom Bradby.

Le gémissement constant, gémissement, gémissement râpe après une minute ou deux également, c’est peut-être pourquoi j’ai été distrait par la fixation complètement dérangée de la production sur les Loose Women et les revendications politiques sauvages faites par une trinité impie d’activistes de gauche, Kehinde Andrews, le journaliste coupé-collé Afua Hirsch et le professeur David Olusoga, un homme qui pourrait trouver le racisme caché dans votre tiroir à chaussettes et nous demande sincèrement de croire que le mariage était voué à l’échec en raison des tensions raciales suscitées par le Brexit.

Une idée qui a à peu près autant de poids académique que moi suggérant qu’ils l’ont confiée à Montecito parce que Meghan est un Lion et que son nœud nord était en transition vers Uranus.

Aussi “préoccupés” que ces trois personnages essaient de paraître, ils ne sont pas des courtiers honnêtes ou ne rendent pas service à Harry et Meghan.

En fait, les deux côtés de l’équation fonctionnent uniquement sur la base que l’ennemi de mon ennemi est mon ami.

Je dirai ceci pour eux, cependant, au moins pendant que le professeur Dave et les camarades s’éloignaient, vous n’aviez pas à écouter les Sussex gémir, se dissimuler, se passer la balle, se prélasser dans la propre pureté morale et le mensonge, ce qui ni sont très bons, surtout pas l’actrice Meghan, qui insère une pause théâtrale à chaque fois qu’elle s’apprête à jouer avec la vérité et vos sympathies, avant d’ajouter : « . . . puis tout a changé.

Plusieurs fois, elle le fait pour vous faire savoir qu’ils sont toujours les victimes bien intentionnées, même lors du dernier épisode lorsque le prince Philip meurt. Un moment, pensai-je, pourrait enfin être le jour où le sou tombera et ils regarderont au-delà d’eux-mêmes.

Mais non! Remarquablement, Harry revient en gémissant qu’il n’a pas eu d’excuses.

Pourquoi ou de qui, je ne sais pas car, avant que vous ne le sachiez, Meghan nous parle de la soirée du Nouvel An de son amie californienne “où elle demande à tous ceux qui sont assis là ‘quel est votre mot pour l’année’?” Et puis elle nous frappe avec cette bombe.

« Ma parole pour cette année-là. . . est la vérité.

À ce moment-là, je me suis donné une autre hernie en riant et j’ai dû abandonner.

À l’année prochaine.

Adieu génie de juin

Mary la punk, qui semble avoir trouvé du travail en tant qu’imitatrice de Biggins depuis son départ en 1988, s’est rendue aux funérailles de Dot[/caption]

EASTENDERS a tout mis en œuvre pour les funérailles de Dot Cotton cette semaine, avec beaucoup trop de tout, y compris des informations et des excuses.

Parmi ceux qui n’ont pas pu venir, on avait : Cora (mauvaise hanche), Carole, qui était par ailleurs détenue, Charlie, qui était « vidé », Max, qui s’amusait avec l’ex-meilleur pote de Lauren en Nouvelle-Zélande, Robbie, qui “ne pouvait pas payer le billet d’avion depuis l’Inde”, et tous les autres qui étaient morts.

Une triste situation qui n’a pas semblé empêcher Lofty de faire une apparition, aux côtés de Colin, Barry Clark, Disa la prostituée de Geordie, Ian Beale et Mary la punk, qui semble avoir décroché du travail en tant qu’imitatrice de Biggins. depuis son départ en 1988.

L’enterrement lui-même s’est transformé en un éloge funèbre d’équipe où personne n’a vraiment trouvé les mots justes pour résumer la nature vulnérable, excentrique et boutonnée de Dot, l’hypocondriaque résident du Square, sans parler de June Brown, le génie qui a insufflé la vie dans l’un des Les personnages les plus beaux et les plus drôles de Walford.

Pourtant, mardi soir, Sonia a trouvé la force de livrer cette observation émouvante, qui aurait pu sortir tout droit de la bouche de June : « Des funérailles, hey. Ils vous prennent plus qu’un prolapsus rectal.

Joyeux Noel.

ET la très mauvaise nouvelle ? The Last Leg, Adam Hills: “Lundi, j’ai obtenu la résidence permanente au Royaume-Uni.”

Il n’y aura donc peut-être pas de trains, d’infirmières, d’ambulances ou de chauffage, mais il n’y aura pas de pénurie de comédiens de gauche suffisants ce Noël.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

FOUDRE, Zoé Lyons : “Dans quel jeu de société classique se trouvent la défense de l’hippopotame et les mouvements d’ouverture du gambit de la reine ?”

Shui : « Cluedo ».

La chasse, Bradley Walsh : “Le nez d’orignal en gelée est un mets délicat en Alaska et dans quel pays du Commonwealth ?”

Holli : “Italie.”

Bradley Walsh : « En 2020, quel célèbre cuisinier et écrivain a reçu le titre de dame ? »

Jude : “Fanny Cradock.”

Irritations aléatoires de la télévision

ABSOLUMENT tout le monde sur le panel de la Coupe du monde d’ITV commence une phrase par les mots : « Aucun manque de respect envers le Maroc, mais. . . ”

Le commentateur de la BBC, Steve Wilson, a soudainement ajouté des syllabes et des voyelles supplémentaires au nom du héros français “Antoine Grey-ease-eh-mann”.

Le désespoir sans fin de Joe Lycett pour attirer l’attention.

Les Trailblazers de BBC2 reçoivent une voiture pour relever leur dernier défi de 14 000 pieds à Pikes Peak, en l’honneur de l’exploratrice du XIXe siècle Isabella Bird. Et Emily Atack nous ravit tous avec l’observation: “Ma chatte gèle.” Ce qui semble peu probable, à moins que la Chine n’atteigne zéro émission par semaine jeudi dernier.

Excellentes informations sur la Coupe du monde

MARTIN KEOWN : “Nous sommes l’une des meilleures équipes encore dans le tournoi et nous sommes éliminés.”

Gary Neville : “Je pense que l’Angleterre l’a emporté à la fin, mais pas avec le score.”

Ian Wright : « Nous avons des joueurs que la France va craindre également. Ce n’est donc pas de la peur des deux côtés, c’est du respect.

Martin Keown : “Nous avons un peu reculé, en termes de chemin parcouru dans le tournoi, mais je pense que nous avons parcouru un long chemin.”

(Compilé par Graham Wray)

Emily Atack, Ruby Wax et Mel B ont visité les Rocheuses[/caption]

PENDANT CE TEMPS, en route vers un sanctuaire de loups des Rocheuses, dans l’épisode 3 du récit de voyage Trailblazers de BBC2, Ruby Wax, Emily Atack et Mel B ont été distraits par un panneau routier « Sasquatch sighting », ce qui a déclenché cette conversation.

Rubis: « Devinez ce qu’est un Sasquatch ? »

Emilie: “Un légume?” Mel : “Un fantôme ?”

Rubis: « Avez-vous déjà entendu parler de Bigfoot ?

Emilie: “Oui. Alors, qu’est-ce qu’un yéti ? Mel : “Je pensais que c’était un truc de bateau ?”

Emilie: “Non, c’est la jetée.” Mel : “Alors, c’est comme le truc du Loch Ness ?” Ruby : “Non, c’est un dragon.”

Et ils n’appelaient toujours pas cette émission Les cancres avec les loups.

GRANDS mensonges télévisés de la semaine. Harry & Meghan, Harry: “Elle a cette chaleur en elle.”

Pionniers, Mel B : “Tu n’es pas déçu, tu es en train de retourner Ruby Wax.”

Les Traîtres, comédienne Hannah : “Je ne suis rien sinon gracieux et hilarant.”

Rien c’est alors.

Télévision Or

ROB BECKETT n’épargne personne sur Celebs Go Dating.

I Can See Your Voice de samedi se termine par “Hiker” mutilant Désolé semble être le mot le plus dur et “Heaven Scent” hurlant “Je vais me balancer du lustre”. (je ne le ferais vraiment pas).

Jimmy Carr a déclaré à un public indigné de Last Leg : “Meghan Markle est une féministe de longue date, ce qui est démontré en épousant un prince et en abandonnant son travail.”

Et la fin passionnante de la deuxième série de The White Lotus, qui la laisse en couverture avec Rogue Heroes et Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, pour le titre Meilleur drame de 2022.

Si vous ne l’avez pas vu, ne regardez rien d’autre à Noël.

Sosie de la semaine

Didier Deschamps, à droite, et Old Man Steptoe[/caption]

Le vainqueur de CETTE semaine est le sélectionneur français Didier Deschamps et Old Man Steptoe. Envoyé par Shane Allen, Jersey.

