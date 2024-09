Gemini rend les réponses intelligentes de Gmail plus intelligentes

Google déploie une mise à jour de Gmail basée sur Gemini pour Android et iOS, qui adaptera les réponses intelligentes plus spécifiquement aux e-mails. Annoncé pour la première fois en mai, Google dit ses nouvelles réponses intelligentes contextuelles « offriront des réponses plus détaillées pour capturer pleinement l’intention de votre message » en prenant en compte l’intégralité du contenu du fil de discussion.

Les utilisateurs peuvent survoler chacune des réponses intelligentes contextuelles suggérées pour prévisualiser le texte et sélectionner l’option qui correspond le mieux à leurs besoins ou à leur style d’écriture. Les réponses suggérées peuvent être modifiées ou envoyées immédiatement. L’idée est que cela permettra à la fois de gagner du temps (surtout si vous êtes souvent enfoui dans votre boîte de réception Gmail) et d’améliorer la variété des réponses automatisées disponibles au-delà d’un simple « Oui, j’y travaille » ou « Pas de soucis, merci pour la tête haute ! – même en ajoutant un message d’accueil initial et un message de signature.

À condition que les utilisateurs se contentent des options automatisées, ils n’auront peut-être pas besoin de taper du tout lorsqu’ils répondent à un e-mail. Image : Google

Les nouvelles réponses intelligentes contextuelles sont désormais déployées pour les abonnés Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium et Google One AI Premium. La fonctionnalité n’est actuellement disponible qu’en anglais et s’appuie sur les réponses intelligentes originales ajoutées à Gmail en 2017.

Source link