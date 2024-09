Gemini Nano arrive enfin sur les nouveaux téléphones Android, à commencer par le Xiaomi 14T

Les grands modèles linguistiques (LLM) qui alimentent vos chatbots IA préférés sont trop coûteux en termes de calcul pour être exécutés localement sur des appareils mobiles. C’est pourquoi des entreprises comme Google ont créé des versions beaucoup plus petites et optimisées de ces modèles qui peuvent s’exécuter sur l’appareil. La version sur appareil de Gemini LLM de Google, appelée Gemini Nano, n’est actuellement disponible que sur une poignée d’appareils Pixel et Samsung, mais Autorité Android a appris qu’il sera bientôt disponible sur davantage d’appareils.

Avec l’ajout de la série Xiaomi 14T et du Xiaomi MIX Flip, Google aura déployé la prise en charge de Gemini Nano sur un total de 15 téléphones Android de premier plan. Les Google Pixel 8a, Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro utilisent tous Gemini Nano 1.0 pour les fonctionnalités d’IA. La série Samsung Galaxy S24, le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6 disposent également de Gemini Nano 1.0, mais, comme la série Xiaomi 14T, ils ne l’utilisent actuellement que pour Magic Compose dans Google Messages. Enfin, toute la série Google Pixel 9 comprend le dernier modèle Gemini Nano avec multimodalité, qui est utilisé pour alimenter une multitude de nouvelles fonctionnalités d’IA liées à l’audio et à l’image.