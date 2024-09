Gemini Live est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs d’Android. Voici comment y accéder

Kerry Wan/ZDNET

En mai, Google a dévoilé Gemini Live, un assistant conversationnel basé sur l’IA qui peut être interrompu, mener des conversations à plusieurs reprises et revenir sur des conversations plus tard. Depuis son lancement, Gemini Live n’était disponible que pour les utilisateurs de Gemini Advanced, nécessitant un abonnement mensuel de 20 $ pour y accéder ; cependant, cela est sur le point de changer.

Jeudi, Google a partagé via un post X que tous Application mobile Gemini Les utilisateurs anglophones d’Android peuvent désormais accéder à Gemini Live, ce qui leur permet d’avoir une conversation fluide avec l’assistant quand ils le souhaitent. Il n’existe pas d’application Gemini pour iOS et, par conséquent, ces utilisateurs ne pourront pas participer à l’expérience.

La mise à jour rend l’accès à Gemini Live entièrement gratuit pour les utilisateurs d’Android puisqu’ils n’auront plus besoin de souscrire au forfait Gemini One AI Premium pour y accéder, et le téléchargement de l’application depuis le Google Play Store est gratuit.

C’est particulièrement remarquable car la fonctionnalité équivalente de ChatGPT, le nouveau mode vocal, est actuellement déployée en version alpha auprès d’un petit groupe d’utilisateurs de ChatGPT Plus, ajoutant de nouveaux utilisateurs au fur et à mesure. ChatGPT Plus est également un abonnement mensuel de 20 $, et même si vous déboursez de l’argent, rien ne garantit que vous ferez partie des utilisateurs qui auront accès au mode vocal dans un avenir proche.

À terme, Gemini Live et le mode vocal d’OpenAI pourront tous deux utiliser l’appareil photo du téléphone pour donner à l’assistant vocal le contexte de l’environnement de l’utilisateur afin d’éclairer ses réponses. Cependant, aucune des deux sociétés n’a donné de date précise pour le lancement du composant visuel de la fonctionnalité.

Si vous êtes un utilisateur Apple qui souffre d’un peu de FOMO, ne vous inquiétez pas. En mai, Apple a dévoilé Apple Intelligence, sa collection de fonctionnalités d’IA qui seront intégrées à l’expérience des appareils Apple, et l’une des nouvelles fonctionnalités est un Siri plus intelligent.

Apple Intelligence sera intégrée à iOS 18, qui sera lancé la semaine prochaine. Toutefois, seuls les utilisateurs dotés de la puce A17 et supérieure, présente dans l’iPhone 15 Pro et tous les modèles suivants, pourront profiter d’Apple Intelligence dans son intégralité. Certaines des nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence seront déployées en octobre, d’autres suivront ultérieurement.