Gemini Gems vous permet de créer votre propre équipe d’experts en IA : voici comment

Gemini, l’application de Google basée sur l’intelligence artificielle, fait des vagues dans le monde de la technologie, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Avec le récent déploiement du mode Live Voice pour les utilisateurs d’Android, Gemini devient plus accessible et plus conviviale que jamais. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Saviez-vous que Gemini a le pouvoir de déjouer les prix des compagnies aériennes, d’imaginer des recettes et de créer des playlists adaptées à vos goûts ? C’est comme avoir un ami super intelligent qui est toujours prêt à vous aider. Et maintenant, avec la dernière fonctionnalité de Gemini, Gems, vous pouvez aller encore plus loin en créant vos propres chatbots.

Imaginez avoir à portée de main une équipe d’assistants IA spécialisés, chacun conçu pour s’attaquer à des tâches spécifiques. D’un stratège des médias sociaux à un coach en gestion de l’anxiété, ces chatbots personnalisés sont conçus pour aborder divers aspects du travail et de la vie. C’est comme avoir une équipe de rêve numérique, adaptée exactement à vos besoins.

Vous êtes curieux de savoir ce que ces chatbots personnalisés peuvent faire et comment ils pourraient transformer votre routine quotidienne ? Voici comment créer vos propres chatbots personnalisés dans Gemini Gems.

1. Connectez-vous (Image : © Future) Accéder à Gémeaux sur le Web. Il est important de noter que vous aurez besoin de Gemini Advanced pour créer les chatbots personnalisés.

2. Créer une nouvelle gemme (Image : © Future) Dans le menu de gauche, recherchez et cliquez sur Gestionnaire de gemmes, puis sélectionnez Nouvelle Gemme. C’est ici que le plaisir commence. Donnez à votre nouveau Gem un nom descriptif qui reflète son objectif. Vous pouvez ensuite rédiger les instructions pour votre Gem et être aussi détaillé que possible. J’ai décidé d’expérimenter avec une gamme de personnalités, d’un critique gastronomique sarcastique à un guide de méditation zen, pour vraiment tester la polyvalence de Gemini et voir à quel point ces IA personnalisées pourraient être utiles dans différents scénarios. Sans plus attendre, voyons de quoi Gems est capable !

Critique gastronomique

(Image : © Future) J’ai décidé de pimenter un peu les choses et de canaliser l’esprit fougueux de Gordon Ramsay pour mon Un joyau de critique gastronomiqueJe voulais voir si Gemini pouvait capturer le mélange caractéristique d’expertise culinaire et de commentaires colorés de Ramsay. J’ai modifié mes instructions pour créer une critique plus proche de celle de Ramsay, avec des accès de passion et un penchant pour le langage coloré.

(Image : © Future) Je me suis beaucoup amusée avec ce bijou. J’ai gardé le message simple : « Revoir le steak doré chez Nusr-ET London »choisissant délibérément un restaurant qui divise en raison de son prix élevé. J’ai ri de la phrase « ce que vous obtenez est un steak parfaitement adéquat, tatoué comme une danseuse de Vegas ». Gemini a parfaitement réussi le Gordon-isme ! Vous pouvez également découvrir d’autres chefs et restaurateurs connus pour leurs fortes personnalités, tels qu’Anthony Bourdain, Guy Fieri et Rachael Ray.

Responsable des médias sociaux

(Image : © Future) Pour le Responsable des médias sociaux GemMon objectif était de créer un stratège numérique polyvalent. Je voulais tester la capacité de Gemini à combiner des informations basées sur des données avec des idées de contenu créatives sur diverses plateformes. L’invite a été conçue pour mettre l’accent sur adaptabilité, connaissance des tendances et réflexion stratégique. En me concentrant sur des aspects clés tels que la création de contenu, l’analyse et la gestion de crise, j’espérais créer un expert des médias sociaux polyvalent, capable de relever un large éventail de défis de marketing numérique.

(Image : © Future) Le résultat du Gem était informatif, perspicace et m’a fourni des informations vraiment complètes. J’ai utilisé une gamme d’invites, telles que « Créer une campagne de hashtag viral pour le lancement d’un nouveau produit écologique », « Proposer des moyens d’améliorer l’engagement sur le compte Instagram d’une marque en difficulté »et « Concevoir une stratégie de contenu multiplateforme pour promouvoir un festival de musique virtuel. » J’ai trouvé ce dernier point le plus impressionnant, Gemini expliquant quel contenu spécifique à la plateforme créer, des conseils pour engager le public et même la gestion de crise. Pour quiconque cherche à renforcer sa présence personnelle en ligne ou à élaborer une stratégie pour son entreprise, utiliser Gems de cette manière est vraiment utile.

Guide de méditation

(Image : © Future) Pour vraiment tester les capacités du Guide de méditation GemJ’ai décidé de lui proposer une variété de scénarios de méditation. Je voulais voir dans quelle mesure il pouvait s’adapter à différents besoins, de des débutants complets à ceux qui sont confrontés à des problèmes spécifiques comme l’anxiété ou l’insomnie. J’étais curieux de voir s’ils pouvaient créer des méditations guidées à la fois apaisantes et efficaces, et s’ils pouvaient offrir Conseils pratiques de pleine conscience pour la vie quotidienne. J’ai donc imaginé une série d’idées qui les mettraient au défi de démontrer toute leur expertise en matière de méditation.

(Image : © Future) J’ai décidé d’utiliser un scénario du monde réel, alors je l’ai suggéré : « Proposer un exercice de pleine conscience pour gérer l’anxiété dans les espaces publics. » J’ai été agréablement surpris quand il a suggéré le Exercice « Trouver votre ancre ». Ce qui m’a frappé, c’est le côté pratique de cet exercice. Vous n’avez pas besoin de fermer les yeux ou de trouver un endroit calme : vous pouvez le faire discrètement en attendant dans une file d’attente ou dans un train bondé.

Conseiller d’orientation

(Image : © Future) Pour mettre mon Conseillère en carrière Gem J’ai décidé de le tester avec une variété de scénarios liés à la carrière. Je voulais voir dans quelle mesure il pouvait gérer différentes étapes de carrière, différents secteurs et défis de recherche d’emploi. Mon objectif était d’évaluer sa capacité à fournir des conseils pratiques et personnalisés qui vont au-delà des conseils de carrière génériques.

(Image : © Future) Le conseiller en carrière Gem a donné de solides conseils sur combler les lacunes en matière d’emploi, améliorer un CV pour un poste de marketing senior et décrire le plan quinquennal d’un fondateur de startup. Ce qui m’a frappé, c’est la façon dont l’IA adapte ses conseils à chaque scénario. Elle ne remplacera pas de sitôt les conseillers d’orientation, mais pour une orientation professionnelle rapide et personnalisée, c’est un outil très pratique à avoir dans sa poche.

Assistant d’apprentissage des langues

(Image : © Future) J’ai décidé de l’essayer Joyau de l’apprentissage des langues avec différents scénarios de la vie réelle. Je voulais voir dans quelle mesure il pouvait s’adapter à différents niveaux de langue et situations, des phrases pour débutants aux interactions plus complexes. Mon objectif était d’évaluer sa capacité à offrir des conseils pratiques et spécifiques à la situation qui vont au-delà de l’apprentissage des manuels, aidant les utilisateurs à gagner en confiance dans l’utilisation quotidienne de la langue.

(Image : © Future) J’ai décidé d’utiliser un scénario du monde réel, alors je l’ai suggéré : « Apprends-moi à commander de la nourriture dans un restaurant en français. » J’ai été agréablement surpris lorsqu’il m’a proposé une approche simple et structurée en utilisant la phrase « Je voudrais… ». Ce qui m’a frappé, c’est le côté pratique et direct de la conversation. Elle a commencé par des phrases et du vocabulaire clés, comme comment demander l’addition ou attirer l’attention du serveur, qui sont essentiels dans toute situation de restauration. J’ai facilement pu comprendre à quel point l’utilisation de ce Gem sur mobile pouvait être incroyablement utile : vous pouvez vous entraîner à ces scénarios réels à chaque fois que vous en avez le temps, par exemple lorsque vous êtes dans un café ou que vous attendez votre repas. En explorant les capacités avancées de Gemini, il est clair que le potentiel d’apprentissage personnalisé et de tâches créatives se développe rapidement.

