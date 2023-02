Gemini contribuera 100 millions de dollars au plan de redressement de la faillite de Genesis

L’échange de crypto Gemini contribuera jusqu’à 100 millions de dollars en espèces, destinés à ses clients, dans le cadre d’un accord avec Genesis Global Capital en faillite et la société mère Digital Currency Group, ont déclaré les avocats de Genesis lors d’une audience lundi.

L’accord de restructuration et le plan de redressement ont été annoncés lors d’une conférence de mise en état du prêteur de crypto Genesis, qui a déposé une demande de mise en faillite à New York le 19 janvier. Genesis devait à ses créanciers, dont Gemini et ses utilisateurs, des milliards de dollars.

Gemini, fondée par Cameron et Tyler Winklevoss, avait été engagée dans un va-et-vient très médiatisé avec Barry Silbert, propriétaire de DCG. Les jumeaux Winklevoss ont publiquement blâmé la mauvaise gestion de Genesis par Silbert pour des problèmes avec l’un de ses propres produits appelé Earn, qui favorisait des rendements allant jusqu’à 8% sur les dépôts des clients.

“Ce plan est une étape cruciale vers une récupération substantielle des actifs pour tous les créanciers de Genesis”, a déclaré Gemini à ses utilisateurs dans une correspondance consultée par CNBC. Cela démontre “l’engagement continu de Gemini à aider les utilisateurs de Earn à se rétablir complètement”.

Les détails plus larges du plan de restructuration ont été annoncés devant le tribunal des faillites de Manhattan. L’accord, conclu entre Genesis, DCG, Gemini et l’éventail des créanciers de Genesis, repose en grande partie sur un refinancement des prêts de Genesis à DCG. Genesis a prêté plus de 500 millions de dollars en espèces et en bitcoins à DCG, en partie pour financer les investissements en capital-risque du fondateur Silbert.

DCG apportera également à Genesis “tout capital” dans la filiale commerciale de Genesis, qui est restée opérationnelle pendant la faillite. De plus, DCG fournira une facilité de crédit en deux tranches, venant à échéance en juin 2024, avec 11 % d’intérêts sur une tranche, et une tranche de 5 % de bitcoins payant des intérêts, “à peu près égale à environ 500 millions de dollars”, a déclaré un avocat de Gensis.

DCG émettra également des actions privilégiées convertibles aux créanciers de Genesis.

DCG a également accordé un billet à ordre de 1,1 milliard de dollars à Genesis après l’effondrement du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital. Les frères Winklevoss ont fustigé cette manœuvre comme “un gadget complet qui n’a rien fait pour améliorer la position de liquidité immédiate de Genesis ou rendre son bilan solvable”.

Dans le cadre du plan de relance, ce billet à ordre sera privatisé, ce qui signifie qu’il sera converti en quelque chose de valeur substantielle, généralement des actions, a rapporté CoinDesk.

“Merci de nous avoir fait confiance en cette période difficile”, a déclaré Gemini dans son message aux utilisateurs.

Pendant des mois, les clients de Gemini ont prêté de l’argent à Genesis pour le placement dans divers bureaux de trading crypto. Lorsque Genesis a interrompu ses activités de prêt à la suite de l’effondrement de FTX en novembre, Gemini Earn a également été contraint de fermer temporairement ses opérations.

Tous les retraits sur Earn ont été interrompus pendant près de trois mois. Les 340 000 clients de détail de Gemini sont en colère, et certains se sont regroupés pour recours collectifs contre Genesis et Gemini.

La plainte de la Securities and Exchange Commission a déposé des accusations contre Gemini et Genesis le 12 janvier, pour avoir prétendument vendu des titres non enregistrés dans le cadre d’un produit à haut rendement offert aux déposants.

