Gemini arrive, Immersive View s’agrandit et plus encore

Toutes ces fonctionnalités sont rendues possibles grâce aux puissantes capacités de création, de raisonnement et de synthèse de Gemini, fondées sur nos données fiables provenant d’environ 250 millions de lieux dans le monde et sur les informations de la communauté Maps. Ces fonctionnalités commencent à être déployées aux États-Unis sur Android et iOS cette semaine. Vous verrez également des expériences similaires dans les mois à venir sur la recherche, notamment des résumés d’avis basés sur l’IA et la possibilité de poser des questions détaillées sur des lieux.

Découvrez comment nous aidons également les développeurs, les entreprises et les villes grâce à notre technologie de cartographie et nos capacités Gemini.

Éliminez le stress de la conduite

Nous introduisons une mise à jour majeure pour rendre l’ensemble de votre trajet plus facile du début à la fin. Il est désormais plus simple d’explorer votre itinéraire avant de prendre la route : il vous suffit d’obtenir un itinéraire et d’appuyer sur « Ajouter des arrêts ». Vous verrez les principaux monuments, attractions, sites pittoresques et options de restauration pour vous aider à planifier le trajet parfait.

Parfois, conduire dans des zones inconnues comportant plusieurs voies, bifurcations et sorties peut prêter à confusion. Pour vous aider à les anticiper, notre navigation améliorée vous indiquera clairement les voies, les passages pour piétons et les panneaux de signalisation sur la carte. Et parce que personne n’aime savoir qu’il doit fusionner à la dernière minute, nous vous indiquons exactement dans quelle voie vous devez vous trouver : suivez simplement la ligne bleue dans les marquages ​​de voie pendant la navigation.

Nous vous proposons également davantage de moyens de vous tenir, vous et vos collègues conducteurs, informés. À l’approche des mois d’hiver pour beaucoup d’entre nous, vous pourrez désormais voir et signaler les perturbations météorologiques le long de votre itinéraire, y compris les routes inondées, non déneigées et à faible visibilité.