Geling Yan dit qu’un film ne la crédite pas. Le monde du cinéma hausse les épaules.

En 2018, alors qu’un célèbre réalisateur chinois se préparait à tourner un film, son équipe a envoyé à la romancière Geling Yan un scénario de 33 pages avec son nom imprimé sur chaque page. Mme Yan a dit que cela avait du sens pour elle parce qu’elle avait écrit le roman en langue chinoise qui a inspiré le film.

Mais lorsque le film “One Second” est sorti en Chine et ailleurs deux ans plus tard, son nom n’apparaissait pas au générique. Il a été réalisé par Zhang Yimou, un cinéaste nominé aux Oscars dont les œuvres incluent “Raise the Red Lantern” et “House of Flying Daggers”.

Mme Yan, qui a publiquement critiqué la réponse du gouvernement chinois à la pandémie de coronavirus, a déclaré qu’elle n’était pas surprise de voir son nom retiré d’un film produit dans le pays. Pourtant, a-t-elle dit, elle pensait que les entreprises qui le distribuaient et en faisaient la promotion en dehors de la Chine pourraient peut-être accepter de la créditer d’une manière ou d’une autre.