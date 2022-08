Geler le financement pour la Saskatchewan. Une école chrétienne face à des allégations d’abus «écœurants»: opposition, étudiants

Le financement du gouvernement provincial à une école chrétienne de Saskatoon doit être gelé à la lumière d’une série d’allégations d’abus, a déclaré le chef de l’opposition du NPD.

“J’ai le cœur brisé de penser que c’est l’expérience qui a façonné ces jeunes vies”, a déclaré Carla Beck mercredi.

Certains anciens élèves de la Christian Center Academy de Saskatoon, maintenant appelée Legacy Christian Academy, vont encore plus loin. Ils demandent la fermeture définitive de l’école.

“Je pense qu’il devrait être fermé à 100%”, a déclaré l’ancienne étudiante Jillian Kudryk.

Dans un article de CBC News publié mardi, près d’une douzaine d’anciens élèves ont parlé publiquement pour la première fois, partageant des histoires d’abus qui comprenaient des fessées avec de grandes pagaies en bois qui les ont laissés meurtris et boiteux. D’autres ont parlé d’isolement cellulaire, de coercition et de rituels traumatisants tels que des exorcismes pour « guérir » des élèves que l’on croyait possédés par des démons.

Sean Kotelmach, Coy Nolin, Caitlin Erickson, Cody Nolin et 14 autres anciens élèves de la Christian Center Academy de Saskatoon, maintenant appelée Legacy Christian Academy, allèguent qu’ils y ont été victimes d’exorcisme, de discipline violente et d’autres abus. (Travis Reddaway/CBC)

Selon les courriels du service de police de Saskatoon obtenus par CBC News, un total de 18 étudiants ont déposé des plaintes pénales. Après une enquête d’un an, la police a remis le dossier aux procureurs de la Couronne en avril. On ne sait pas quand une décision sera prise sur d’éventuelles accusations.

Les responsables de l’école ont refusé plusieurs demandes d’entretien, mais ont envoyé un e-mail disant que les choses à l’école sont bien différentes maintenant. Ils disent que tout le monde est le bienvenu et que quiconque “sent” avoir été abusé doit contacter la police.

Selon les comptes publics 2020-2021 du gouvernement de la Saskatchewan, le Legacy Christian Centre a reçu un financement public de 736 274 $. L’année précédente, il avait reçu 699 587 $. Elle dépend des frais de scolarité et de la collecte de fonds pour une partie de son budget de fonctionnement, mais comme d’autres écoles privées, elle a également été soutenue par les contribuables au cours de la dernière décennie.

Mercredi après-midi, Beck et le critique de l’éducation Matt Love ont organisé une conférence de presse à l’extérieur de l’école et à côté de l’église Mile Two.

D’anciens élèves de la Christian Center Academy, désormais appelée Legacy Christian Academy, affirment que toutes les subventions gouvernementales et les allégements fiscaux pour l’école et l’église Mile Two adjacente doivent être interrompus. L’école a reçu plus de 700 000 $ de fonds publics au cours de l’année scolaire 2020-21. (Jason Warick/CBC)

Ils ont qualifié les allégations d'”horribles” et d'”écœurantes” et ont félicité les étudiants pour leur bravoure. Ils ont appelé le parti au pouvoir de la Saskatchewan et le ministre de l’Éducation, Dustin Duncan, à geler le financement provincial de l’école et à renforcer la surveillance des écoles privées.

“Cela me remplit de détermination pour obtenir le fond de ces allégations”, a déclaré Beck.

Beck a déclaré qu’elle était en colère. Duncan est au courant des allégations et de l’enquête criminelle depuis au moins juin, mais n’a pas agi. “Comment pouvez-vous entendre ces allégations et ne pas avoir la curiosité d’aller au fond des choses?” elle a demandé.

Les étudiants et les membres de l’opposition demandent au ministre de l’Éducation Dustin Duncan de geler le financement gouvernemental de la Legacy Christian Academy à la lumière d’allégations d’abus. Un responsable a déclaré qu’il n’était pas disponible pour commenter, mais aucune mesure ne sera prise tant que la police n’aura pas conclu son enquête. (Matt Duguid/CBC)

Elle a déclaré qu’un gouvernement qui n’a pas intérêt à protéger les étudiants “est clairement un gouvernement qui s’est égaré”.

Love a déclaré que Duncan “non seulement n’a pas agi, mais il a en fait augmenté le financement de ces écoles. … Il doit intervenir et faire son travail ou se retirer.”

Un responsable a déclaré que Duncan ne serait pas disponible pour commenter. Le responsable a envoyé par courrier électronique une déclaration écrite indiquant que la sécurité de tous les élèves est une priorité absolue. Il a déclaré qu’aucune mesure ne serait prise pour le moment.

“Aucune décision concernant de nouvelles enquêtes ou un financement ne sera prise avant la fin de l’enquête policière”, indique le communiqué.