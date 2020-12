Frost apportera une « sensation saisonnière » au Royaume-Uni pendant la période des fêtes, mais ceux qui rêvent d’un Noël vraiment blanc seront déçus, a déclaré le Met Office.

Les températures dans la majeure partie du pays resteront au milieu des chiffres simples la veille de Noël et le jour de Noël, mais aucune neige ne devrait s’installer.

Le Met Office a déclaré qu’en dépit d’un début de semaine pluvieux, les températures commenceraient à baisser et que des chapeaux, des manteaux et des foulards seraient nécessaires pour toutes les promenades hivernales des ménages.

Tom Morgan, météorologue au Met Office, a déclaré que le mercure pourrait chuter à moins 3 ° C dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles le matin de la veille de Noël.

Les températures devraient atteindre un maximum de 6 ° C à Londres et dans le sud de l’Angleterre le 24 décembre et un maximum de 5 ° C le jour de Noël.

Certaines parties du nord, y compris Manchester, font face à des températures tout aussi basses de 4 ° C et 5 ° C respectivement la veille de Noël et le jour de Noël.

« Ce sera sec pour la grande majorité du Royaume-Uni, et ce sera un début de journée froid et glacial, en particulier pour l’Angleterre et le Pays de Galles », a déclaré M. Morgan.

« Il y aura donc une sensation saisonnière en termes de gel blanc au sol, mais en termes de neige, nous n’en prévoyons pas sur le terrain pour la grande majorité du pays, malheureusement. »

«Ce sera un Noël glacial plutôt qu’un Noël blanc.

«C’est un début de semaine doux et humide dans le sud, mais qui devient beaucoup plus froid et ensoleillé pour la période de Noël et je pense que tout le monde le remarquera.

« Même si ce ne sera pas un Noël blanc, les gens auront toujours besoin de leurs grands manteaux, écharpes et chapeaux, etc. pour toutes les promenades qu’ils pourraient faire pendant la période de Noël. »

M. Morgan a déclaré qu’il pourrait y avoir une légère couche de neige dans certaines parties de l’est de l’Écosse la veille de Noël, mais aucune n’est actuellement attendue le jour de Noël.

Il a ajouté que les températures au début de la semaine seraient « plus douces que la moyenne » (autour de 13-14 ° C) pour la période de l’année, qui est généralement de 8 ° C ou 9 ° C.

Le Met Office a déclaré que des veilles d’inondation étaient en place pour le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles à la suite de récents épisodes de temps pluvieux, et des avertissements de pluie pourraient être nécessaires pour le début de la semaine.

Les jardins botaniques Eden Project à Cornwall ont été fermés dimanche en raison d ‘ »inondations importantes » sur le site pendant la nuit.

Un porte-parole a déclaré que de grands volumes d’eau de pluie avaient causé plusieurs glissements de terrain sur le site, mais que le personnel n’avait pas été blessé.

« Les gestionnaires ont fermé le site par mesure de sécurité et évaluent les dégâts », ont-ils déclaré, ajoutant que le site serait de nouveau fermé aux visiteurs lundi lorsqu’une nouvelle évaluation serait effectuée.