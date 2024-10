Gehrig Dieter, ancien des Chiefs, partage d’adorables photos de Taylor Swift et Travis Kelce avec sa fille

Gehrig Dieter, ancien coéquipier et ami proche de Travis Kelce a posté une jolie photo de Taylor Swift avec sa fille de 3 ans lors du match Yankees-Guardians.

Sur Instagram lundi, l’ancien receveur des Chiefs de Kansas City a partagé une photo de lui tenant sa fille Gigi dans ses bras tandis que le chanteur de « Cruel Summer » se tenait à côté de lui et souriait.

Gigi a adorablement regardé Swift sur la photo, qui a été prise dans une suite privée du Yankee Stadium.

Gehrig Dieter, ancien des Chiefs de Kansas City, a publié lundi une photo de Taylor Swift posant avec sa fille lors du match Yankees-Guardians. gehrigdieter/Instagram

Dieter a également inclus une photo de sa fille de 3 ans, Gigi, assise sur les genoux de Travis Kelce. gehrigdieter/Instagram

Kelce, 35 ans, a également fait la photo IG coupée alors que Dieter partageait une photo de Gigi assise sur les genoux de l’ailier serré.

Dieter a inclus d’autres photos inestimables du match des séries éliminatoires, notamment une photo de lui et de sa fille portant des maillots assortis des Yankees, traînant près du terrain et posant dans la suite VIP.

Le champion du Super Bowl a complété son carrousel en présentant une précieuse photo de Gigi toute blottie dans des couvertures sur un canapé dans un avion privé.

L’ancien receveur a également publié une photo de lui et de Gigi portant des maillots assortis des Yankees dans la suite VIP. gehrigdieter/Instagram

Dieter a complété son message en incluant une jolie photo de Gigi emmitouflée sur un canapé dans un avion privé. gehrigdieter/Instagram

« Les Yankees gagnent. Souvenirs d’une vie avec Gigi ❤️ », a-t-il légendé le message mardi.

Kelce et Dieter sont devenus des amis proches lorsqu’ils ont joué ensemble avec les Chiefs de 2017 à 2022. Dieter a finalement pris sa retraite en 2022, mais ils ont continué à passer du temps ensemble.

Kelce et le quart-arrière des Chiefs, Patrick Mahomes, ont même assisté au mariage de Dieter en mai 2019.

Dieter reste un ami proche de Kelce et Patrick Mahomes, comme illustré ici en août 2021. Icône Sportswire via Getty Images

Kelce et Swift ont assisté ensemble au match des séries éliminatoires au Yankee Stadium lundi. Robert Sabo pour le NY Post

Dieter a regardé le match aux côtés de Kelce, Swift et de certains de leurs amis célèbres, comme le comédien Jerrod Carmichael.

Kelce et Swift, 34 ans, semblaient de bonne humeur tout au long du match et ont été vus en train de rire, de se toucher et de partager quelques baisers.

Le triple champion du Super Bowl a admis plus tard qu’il avait des « sentiments mitigés » lors du match, puisqu’il soutenait les Guardians sur le terrain de l’équipe adverse.

« C’était des sentiments mitigés parce que j’étais là pour essayer de m’amuser avec Tay et tout le monde », a-t-il expliqué dans l’épisode de mercredi de son émission avec Jason Kelce. podcast « De nouveaux sommets ». «Tous nos amis… sont venus. Nous avions une équipe incroyable avec nous et nous accompagnions. C’était amusant.

Le chanteur de « Blank Space » et l’ailier rapproché avaient l’air adorés en regardant le match. Robert Sabo pour le NY Post

Kelce a avoué plus tard qu’il avait des « sentiments mitigés » quant au fait d’être un fan des Guardians au Yankee Stadium. Robert Sabo pour le NY Post

Les Guardians ont finalement perdu contre les Yankees 2-5, mais Kelce a déclaré que c’était quand même une expérience « géniale ».

Le couple avait profité jusqu’à la dernière goutte de leurs derniers instants de temps libre pendant qu’il était en semaine de congé et elle avait le temps avant de se préparer pour ses prochains spectacles Eras Tour.

Ils se sont rendus au hotspot new-yorkais The Corner Store à SoHo pour un double rendez-vous avec Blake Lively et Ryan Reynolds vendredi soir avant de profiter d’une soirée romantique à Torrisi le soir suivant.