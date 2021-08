Gehana Vasisth se met nue sur Instagram en direct et demande « Est-ce du porno? »

L’actrice Gehana Vasisth, qui a fait la une des journaux le mois dernier après que l’homme d’affaires Raj Kundra a été arrêté dans un racket pornographique pour lequel Vasisth avait été emprisonné plus tôt cette année, a récemment mis en ligne son compte Instagram pour prouver un point sur le porno.

Dans sa vidéo en direct, Gehana, qui est actuellement en liberté sous caution dans l’affaire porno, a affirmé qu’elle était nue et qu’elle n’avait pas un seul morceau de tissu sur elle. Au cours de la séance, Gehana n’a cessé de répéter qu’elle ne portait aucun vêtement et a demandé aux utilisateurs des réseaux sociaux s’ils considéraient que c’était pornographique. Ensuite, elle a demandé aux téléspectateurs pourquoi certaines de ses autres vidéos, où elle porte des vêtements, étaient étiquetées comme porno.

Dans la vidéo, Gehana est vue allongée sur le ventre sur un lit avec ses cheveux couvrant ses actifs. À l’exception d’un gros plan du visage de Gehana, rien de fâcheux n’est visible dans la vidéo.

Jetez un oeil ici :

Pendant ce temps, un tribunal de Mumbai a refusé mardi d’accorder une protection provisoire contre l’arrestation à l’acteur Gehana Vasisth dans le cadre d’une affaire de racket pornographique.

La Cour a gardé l’affaire vendredi pour une nouvelle audience et a demandé à la police de déposer sa réponse sur la demande de libération sous caution anticipée de Vasisth.

Le 29 juillet, une affaire enregistrée au commissariat de police de Malvani, contre Vasisth et trois producteurs de la société de l’homme d’affaires et mari de l’acteur Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été remise à la cellule des biens de la police criminelle de Mumbai.

Gehana Vashisht alias Vandana Tiwari, qui est actuellement libérée sous caution, avait déjà été arrêtée en février 2021 dans une autre affaire de pornographie. Elle a été libérée sous caution au bout de quatre mois.

Pendant ce temps, en enquêtant sur l’affaire du film porno, la police de Mumbai a trouvé une armoire cachée dans le bureau Viaan et JL Stream du mari et homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, à Andheri, à Mumbai, lors de perquisitions.

Selon des responsables, des auditeurs médico-légaux ont été nommés pour enquêter sur les transactions dans tous les comptes des personnes impliquées dans l’affaire.

Les responsables avaient également mentionné que l’acteur Sherlyn Chopra avait été appelé pour faire une déclaration en tant que témoin dans l’affaire.

Selon des sources, Raj Kundra sera bientôt confronté à des affaires de blanchiment d’argent et de loi sur la gestion des changes (FEMA) à son encontre, car la Direction de l’application (ED) est susceptible d’enregistrer des affaires en vertu de ces lois à son encontre.

Kundra, 45 ans, a été arrêté par la police de Mumbai tard le 19 juillet avec 11 autres personnes pour des accusations liées à la création présumée de films pornographiques et a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet.

Actuellement, l’affaire concerne la création présumée de films pornographiques et leur publication via certaines applications.

Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien ( IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).

(Avec les entrées de l’ANI)