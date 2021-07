Gehana Vasisth révèle que Raj Kundra prévoyait de lancer une nouvelle application et a choisi la belle-soeur Shamita Shetty

L’actrice-mannequin Gehana Vasisth, qui a été arrêtée en février de cette année pour son implication présumée dans un racket porno et est actuellement en liberté sous caution, a de nouveau fait la une des journaux après que l’homme d’affaires Raj Kundra a été arrêté le 19 juillet pour avoir prétendument été le « conspirateur clé » dans une raquette porno internationale et le cerveau derrière la création et la publication de contenu porno via diverses applications mobiles.

Dans une interview exclusive avec Navbharat Times, Gehana a révélé que Raj Kundra prévoyait de lancer une application appelée Bollyfame et de lancer sa belle-soeur Shamita Shetty dans un film.

Dans son interview, Gehana a déclaré : « Quelques jours seulement avant son arrestation, je suis allée à son bureau. Là, j’ai appris qu’il prévoyait de lancer une application appelée Bollyfame. Il prévoyait de faire des émissions de clavardage, des émissions de téléréalité, des clips musicaux et des longs métrages pour l’application. Il n’était pas prévu d’inclure des « scènes audacieuses » dans ces films. »

« Nous avons également discuté des scénarios. Ensuite, nous avons pensé à caster Shamita Shetty pour un scénario, Sai Tamhankar et deux autres artistes pour un autre. J’étais censée réaliser ces films et j’y pensais quelques jours seulement avant son arrestation », a déclaré Gehana. ajoutée.

Gehana a ajouté qu’elle n’avait jamais rencontré Shamita Shetty et savait que son travail particulier consistait uniquement à réaliser le film et qu’elle s’y tenait. Elle a en outre déclaré qu’elle n’avait aucune idée des « honoraires ou conditions de Shamita Shetty » pour le film.

Arrêté plus tôt cette semaine, Raj Kundra a été condamné en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 du Code pénal indien (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) et d’autres articles pertinents de la loi sur l’informatique et de l’indécence. Loi sur la représentation des femmes (interdiction).