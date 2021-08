Le mari de Shilpa Shetty a été arrêté le 19 juillet dans le cadre de l’affaire de racket pornographique. De nombreux noms ont été cités depuis le début de l’enquête. Sur ce nom se trouve la renommée de ‘Gaandi Baat’ Gehana Vasisth. Un tribunal de Mumbai a refusé mardi 3 août d’accorder une protection provisoire contre l’arrestation à l’acteur et a maintenu l’affaire pour audience vendredi 6 août.

Après qu’une femme a déposé des accusations de viol contre elle, Gehana veut maintenant que la police de Mumbai rende publiques les conversations entre elle et la femme. L’actrice prétend que la femme ment et que le chat va libérer la vérité.

Elle a déclaré : « J’ai été arrêtée le 4 février, mon téléphone et mon ordinateur portable ont été confisqués par la police. Ces appareils ont toutes les conversations où la même fille me remercie de lui avoir donné du travail et demande parfois plus d’argent que j’ai volontairement donné sans savoir quelle était son intention. Tout ce que j’attends de la police, c’est que ma conversation avec la fille soit avancée et présentée au tribunal ».

Selon Gehana, ladite femme a été impliquée dans les promotions du film, a pris de l’argent pour les promotions et a même doublé pour le film. « Elle a dû voir ce qu’elle avait tourné pendant le doublage du film et a également donné un NOC pour le film », a-t-elle déclaré.

Gehana affirme que la femme qui a porté plainte contre elle a réalisé une cinquantaine de vidéos porno. Elle souhaite que la police vérifie également les antécédents de la femme et ses allégations.

« La femme tournée pour le film en janvier 2020. J’ai été arrêtée en février 2021, pourquoi ne s’est-elle pas manifestée après ça et a mis autant de temps à porter plainte ? Je suppose que c’est parce que j’ai manifesté mon soutien à Raj Kundra. Elle a été plantée pour que j’aie peur et que j’arrête de dire la vérité », a déclaré Gehana.

Gehana raconte en outre comment la femme a déposé des plaintes similaires contre trois producteurs. «Je suis la quatrième et ses allégations sont identiques. C’est assez étrange qu’elle ait été forcée de tirer mais qu’elle ait continué à travailler avec eux et maintenant elle prétend avoir été violée.

Les déclarations de deux victimes publiées par la police de Mumbai il y a quelques jours ont déclaré qu’elles avaient été amenées à tirer sur du contenu pornographique. Parmi ces victimes, elles ont affirmé que des vidéos obscènes d’elle avaient été tournées avec force contre son gré par Gehana Vasisth.

Le mois dernier, le 25 juillet, la cellule des biens de la Mumbai Crime Branch a convoqué l’acteur de télévision et mannequin Gehana Vasisth et deux autres personnes pour un interrogatoire dans le cadre d’une affaire de pornographie. Gehana Vashisht alias Vandana Tiwari, qui est actuellement libérée sous caution, avait déjà été arrêtée en février 2021 dans une autre affaire de pornographie.

Le tribunal des sessions de Mumbai a demandé à la police de déposer sa réponse sur la demande de libération sous caution anticipée de Vasisth vendredi 6 août.

(Avec les contributions de l’agence)