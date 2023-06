Gehana Vasisth accusée dans une affaire de pornographie avec Raj Kundra se marie avec Faizan Ansari; les trolls crient love jihad

Gehana Vasisth, qui a fait la une des journaux après que Raj Kundra a été arrêtée dans une affaire de pornographie et que son nom a fait surface pour avoir fait partie du contenu pour adultes, fait à nouveau la une des journaux en se mariant à Faizan Shaikh. Les photos de mariage de l’actrice de films pour adultes avec Faizal Shaikh deviennent virales, et les internautes l’appellent « amour jihad. Un utilisateur l’a critiquée et a dit, » Publicité ke liye. » Pehle jitna Gandh failayah. h.. Je suis vraiment heureux vous ab hindou nhi h.. mais afsos ki kisi dusre religion ko ab vous publicité ke liye utilisez krna chahatih. Je suis sûr que vous aage jakar jhootha Drame zarur karegi.

Gehana, qui est devenue célèbre en faisant du contenu sensuel et adulte qui figurait sur Alt Balaji, a réfuté toutes les allégations portées contre elle pour avoir fait partie de films porno et a affirmé qu’elle n’avait jamais fait partie de films porno mais uniquement du contenu pour adultes, et on devrait arrêter faire la comparaison entre films porno et films audacieux.

Dans sa déclaration, Gehana a mentionné « J’ai une petite demande pour que tout le monde ne compare pas le cinéma audacieux et érotique avec le porno. Raj Kundra et moi avons été arrêtés pour la même affaire, et nous avons la même enquête en cours. Je sais ce qui était réalisé sous la compagnie de Kundra. J’ai travaillé comme héroïne dans trois films produits pour l’application de Raj Kundra. Il ne m’a jamais forcé à faire quoi que ce soit ; j’ai été payé en fonction du travail que j’ai fait et que j’ai mérité. Je n’ai eu aucun problème avec le travail ou le paiement que j’ai reçu. Je n’ai eu aucune objection au contenu, et je n’ai eu aucune mauvaise expérience de travail sur les décors. Ces films sont très bien sortis, et aucun de ces films n’était un film porno. Ceux qui ont un doute peuvent utiliser la recherche Google et recherchez ces films et mes autres travaux. Rien de tout cela ne peut être classé comme porno.

Gehana compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram et elle est également connue pour partager du contenu érotique sur sa page de médias sociaux.