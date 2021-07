Gehana Vasisth a dit CECI à propos de la déclaration de Shilpa Shetty sur l’application HotShots

L’actrice Gehana Vasisth, qui avait précédemment publié une déclaration affirmant que les HotShots consistaient en du contenu érotique ou audacieux et non en porno, est maintenant sortie en faveur de Shilpa Shetty. Après l’arrestation de Raj Kundra à la fin du 19 juillet en relation avec la création de films pornographiques, des responsables de la branche criminelle sont venus samedi 24 juillet à la résidence de Shilpa Shetty à Juhu et l’auraient interrogée sur la connaissance de l’implication de son mari dans l’affaire.

Selon l’ANI, Shilpa a déclaré à la police de Mumbai que « l’érotisme est différent du porno » et que Raj n’était pas impliqué dans la production de contenu porno. Elle aurait également déclaré qu’elle n’était pas au courant du contenu de l’application HotShots. Maintenant, dans une récente interview, parlant en faveur de Shilpa, Gehana maintient que l’application n’avait pas de films porno.

« Shilpa a raison. L’application Hotshots n’a jamais eu de contenu pouvant être classé comme pornographique. Comment quelqu’un peut-il être associé à quelque chose qui n’existe tout simplement pas. Je pense que Shilpa a raison lorsqu’elle dit qu’elle ne savait rien de l’application Hotshots, cela est basé sur mes connaissances personnelles. Pour autant que je sache, Hotshots n’a jamais fait de film porno. C’étaient des films audacieux, des films érotiques, des films chauds, mais aucun d’entre eux n’était des films porno », a déclaré Gehana à ETimes.

Gehana Vasisth, alias Vandana Tiwari, avait précédemment publié une déclaration après l’arrestation de Raj. Il disait : « La loi suivra son cours. Nous avons pleinement confiance en la police de Mumbai, mais elle ne doit pas mélanger le porno avec de l’érotisme ou du contenu audacieux. Nous avons toujours dit que la police de Mumbai était la meilleure force du monde. Les tribunaux finiront par décider au cours du procès qui sont les vrais coupables et lesquels des accusés arrêtés ont été simplement utilisés, par d’autres (sic).

La déclaration disait en outre : « Nous ne voulons plus commenter, car Gehana est en liberté sous caution dans les mêmes cas et elle ne veut pas porter atteinte à son droit à sa défense personnelle. Cependant, la police devrait enquêter à fond car il y a beaucoup plus de squelettes dans les placards des riches et célèbres (sic).

En février, Gehana Vasisth a été arrêtée par la cellule des biens de la branche criminelle de Mumbai dans le cadre de la même affaire de racket pornographique en ligne. Gehana est actuellement en liberté sous caution.