GeForce Now obtient une mise à niveau pour diffuser 1440p et 120fps via le navigateur

Aujourd’hui, Nvidia annonce une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés GeForce Now. Les utilisateurs inscrits au niveau le plus élevé du service de streaming de jeux pourront accéder à des flux d’une résolution allant jusqu’à 1440p avec des jeux à 120 images par seconde directement à partir d’une fenêtre de navigateur Chrome ou Edge.

Après vous être connecté à play.geforcenow.com sur un navigateur pris en charge, accédez au menu Paramètres de GeForce Now et sélectionnez la résolution et la fréquence d’images nouvellement disponibles.

Atteindre 1440p et 120fps sur GeForce Now était auparavant possible lors de l’utilisation de l’application native GeForce Now sur Mac ou PC, mais l’expérience du navigateur était limitée à 1080p et 60fps. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder aux paramètres les plus élevés sans avoir à installer d’application.

La source