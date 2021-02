GeForce Now est disponible pour les téléphones Android et les Chromebooks depuis un certain temps maintenant et les utilisateurs de macOS et Windows doivent s’en tenir aux versions autonomes dans leurs magasins d’applications respectifs. À partir d’aujourd’hui, cependant, vous avez le choix d’utiliser le service en utilisant le navigateur Chrome.

Peu importe que vous soyez un utilisateur Mac ou Windows, vous pouvez vous rendre sur play.geforcenow.com et commencer à jouer tant que vous êtes abonné. Gardez à l’esprit, cependant, que Nvidia recommande toujours d’utiliser l’application appropriée au lieu de l’application Web pour une expérience optimale, mais c’est toujours un excellent moyen de découvrir le service sans avoir à télécharger un autre logiciel ou si vous souhaitez simplement l’essayer avant prolonger votre abonnement.

