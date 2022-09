GeForce ajoute désormais un son surround au cloud gaming

Nvidia continue d’améliorer son jeu pour les abonnés à son GeForce maintenant jeu en nuage service, qui depuis mars a déjà obtenu démos de jeux à essayer avant d’acheter, Prise en charge 4K pour PC et Mac, 120 images par seconde à 1440p pour les navigateurs et plus. Désormais, avec la mise à jour 2.0.44 de ses applications PC et Mac, les abonnés Priority pourront activer le son surround 5.1 et les abonnés RTX 3080 pourront utiliser le son surround 5.1 et 7.1.

Cela fait de GeForce Now le premier service à offrir plus que de la stéréo. Cela signale également une initiative bienvenue pour améliorer la qualité sonore du service, offrant plus que des graphiques plus rapides et à plus haute résolution – ce sera le premier service à faire cette offre.

GFN n’est pas non plus en reste lorsqu’il s’agit d’ajouter des jeux pris en charge. C’est probablement plus facile, compte tenu du modèle commercial d’apporter vos propres jeux de Nvidia.

