Geeta Kapur réagit aux rumeurs de mariage après des photos virales

Il y a quelques jours, le 13 mai, Geeta Kapur a attrapé les globes oculaires des internautes en arborant un sindoor. L’as chorégraphe qui juge l’émission de télé-réalité basée sur la danse ‘Super danseur 4‘, portait un costume de salwar rouge et complétait son look avec du vermillon rouge. Maintenant, après avoir déclenché des rumeurs de mariage, Geeta a précisé qu’elle n’était pas mariée et a révélé qu’elle avait perdu sa mère il y a quelques mois.

Geeta a dit à ETimes: « Non, je ne suis pas mariée! Vous me connaissez bien, si je me marie, je ne le cacherai pas du tout. De plus, comment puis-je me marier maintenant, je viens de perdre ma mère depuis quelques mois de retour. Bien sûr, tout cela n’est pas vrai. «

Après avoir été interrogé si les photos sont éditées, Kapur a répondu: « Non, je suis très sportif du sindoor. Les photos sont tirées du dernier épisode de l’émission de télé-réalité de danse »Super danseur 4». L’épisode parlait des héroïnes à feuilles persistantes de Bollywood, et nous nous habillions comme eux. Alors comme le monde sait à quel point je suis attaché à Rekha Ji, j’ai décidé de m’habiller comme elle et comme elle porte du sindoor, je l’ai aussi porté. «

Geeta a poursuivi en disant: « Je l’ai porté aussi dans le passé. Puisque je suis un seigneur Shiva bhakt, je le mets tous les lundis après la pooja. À d’autres occasions, comme Holi aussi, j’ai porté le sindoor. Donc, mettre du sindoor est quelque chose que j’ai fait plusieurs fois dans le passé. «

Les juges GeetaSuper danseur 4‘avec Shilpa Shetty Kundra et Anurag Basu.