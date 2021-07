Geeta Basra révèle que Harbhajan Singh change les couches de leur nouveau-né | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Geeta Basra et son mari, joueur de cricket, Harbhajan Singh, ont accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon, le 10 juillet. Le couple est en extase en ce moment et Geeta révèle que Harbhajan est un père actif qui « change en grande partie les couches » de leur fils.

« Largement Harbhajan. Avant même que je puisse lui dire, il se tient juste à côté de notre fils », partage Geeta avec ETimes lorsqu’on lui a demandé qui se lève au milieu de la nuit.

L’actrice a également partagé que son mari était présent dans la salle d’accouchement pour la voir donner naissance à leur deuxième enfant. « Oh oui, dès le mot« Go ». Il prenait des photos. Il aime les enfants. Il a beaucoup joué avec les enfants de Sourav Ganguly et Sachin Tendulkar », raconte Geeta.

La mère de deux enfants a également déclaré qu’elle avait l’intuition qu’elle aurait un fils et qu’elle avait décidé du nom lorsqu’elle portait son premier-né. fille Hinaya.

« Oui, et Harbhajan et moi allons l’annoncer dans un jour ou deux. C’est le nom auquel j’avais pensé quand je portais Hinaya il y a cinq ans », raconte Geeta.

L’actrice appelle sa fille Hinaya sa meilleure amie et dit qu’elle est très excitée d’avoir un frère. « Oh, elle regarde constamment son frère comme si c’était un jouet et est devenue très responsable. »

Geeta a également révélé que Bhajji voudrait faire de son fils un joueur de cricket. « Je suis sûr que Harbhajan voudrait que son fils soit joueur de cricket. Bhajji a joué si merveilleusement bien pour l’Inde… », dit l’actrice.