Geeta Basra raconte son histoire d’amour

Harbhajan Singh et Geeta Basra, mariées depuis près de six ans, sont toutes sur le point d’accueillir leur deuxième enfant. Oui, le couple a une fille nommée Hinaya Heer Plaha qu’ils ont accueillie en 2016, et leur deuxième bébé arrivera en juillet de cette année. Avant cela, Geeta, qui a fait ses débuts d’actrice en 2006, a décidé de partager son histoire d’amour avec Harbhajan lors d’une récente interaction.

L’acteur a déclaré à Bollywood Bubble: «Comment sommes-nous tombés amoureux! Eh bien, c’est une longue histoire que je vais couper court. En gros, il est tombé amoureux de moi au premier regard. Il a vu mon affiche, je pense doit avoir été celui de ‘Le train‘, ou mon premier film. Il a vu mon affiche et m’a aimé, alors il a essayé de s’enquérir de moi. Puis ma chanson, ‘Woh Ajnabee‘avait libéré. Et puis il a commencé à me chercher. Il a été assez persévérant pendant 10 mois, puis j’ai dit « Oui ». «

Tout en faisant l’éloge d’Harbhajan, Geeta a déclaré: «Il est si humble, si terre-à-terre et si axé sur la famille. C’est ce qui m’a vraiment touché. Vous ne trouvez pas de gens comme ça. Très rarement, vous trouvez des gens aussi sincères. plein d’amour. Même après avoir tant accompli, tant vu et tant eu, c’est un être humain si simple. Et je pense que c’est ce qui m’a pris par surprise. «

Auparavant, Basra avait révélé qu’elle n’était pas désireuse de sortir avec Bhajji en raison de notions préconçues. L’acteur avait déclaré au portail de divertissement: « Les gens ont des idées préconçues sur les célébrités. Que vous soyez un acteur, un joueur de cricket ou quelqu’un de glamour, les gens vous jugent instantanément. Mais, avec les joueurs de cricket, beaucoup de gens m’en disaient beaucoup choses. »