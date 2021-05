Geeta Basra et Harbhajan Singh se préparent à l’arrivée du deuxième bébé, l’actrice partage son plaisir de la fête des mères avec sa fille Hinaya! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Geeta Basra et le joueur de cricket Harbhajan Singh sont tous prêts à accueillir leur deuxième enfant en juillet de cette année. Le duo est déjà fier d’être le parent de sa fille Hinaya.

À l’occasion de la fête des mères, l’actrice de ‘The Train’ dans une interview avec Pinkvilla a partagé son expérience de la maternité et a déclaré: «C’est merveilleux de recommencer ce beau voyage. C’est le voyage le plus miraculeux à traverser lorsque vous ressentez et voyez une vie se concevoir et se développer à l’intérieur de vous. C’est vraiment très différent de l’époque de Hinaya, car les circonstances, l’humeur, l’atmosphère, l’ambiance étaient différentes. Cette fois, vous êtes lié à la maison, vous êtes bloqué, vous ne pouvez aller nulle part, ne pouvez pas faire vos achats physiquement, tout est en ligne. »

L’actrice a également partagé qu’elle était plus active et plus énergique lorsqu’elle était enceinte de Hinaya et a partagé: «Je faisais tous mes cours. Je faisais de l’aquanatal et du prénatal, je marchais beaucoup. Cette fois, c’est évidemment différent. Alors je fais mon yoga, des étirements de base et un peu de marche à la maison, à part ça, tu ne peux rien faire.

Partageant sur la préparation concernant l’entrée du nouveau membre dans la famille, Geeta a partagé: «La préparation consiste simplement à faire les courses et à mettre les choses en ordre. Harbhajan Singh a également hâte de voir ce nouveau paquet de joie venir dans notre vie. »

Parlant de la préparation de la fête des mères, l’actrice a déclaré que sa fille Hinaya adorait faire des cartes de vœux pour des occasions spéciales et que cette fois aussi, elle était prête pour cela. «Elle est incroyable dans la création de cartes, et elles sont tellement belles. Je veux dire qu’elle est tellement innovante avec les cartes, et j’adore les recevoir d’elle », a déclaré Geeta.

Elle croit que chaque jour devrait être considéré comme la fête des mères et a déclaré: «Chaque jour devrait leur être donné. Je suis tellement reconnaissante d’avoir une mère aussi incroyable qui est si altruiste et qui nous a élevés avec juste nous étant en priorité et jamais elle-même. Nous continuons de lui dire de rester une priorité maintenant que nous avons tous grandi, mais je pense que c’est ce que fait maman. La mère regarde ses enfants comme des enfants pour le reste de leur vie et s’inquiète pour eux tout le temps. L’importance de la fête des mères est qu’il ne s’agit pas d’un jour, c’est tous les jours. Mais c’est bien d’avoir ce jour où vous faites en quelque sorte un effort pour les chouchouter et leur montrer de l’amour, parce que tous les jours nous ne faisons pas ça, ou tous les jours nous ne nous exprimons pas. Alors parfois, ce genre de jours est également nécessaire où vous vous contentez de vous exprimer et de montrer votre amour.

Harbhajan Singh et Geeta Basra se sont mariés le 29 octobre 2015.