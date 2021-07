Geeta Basra et Harbhajan Singh révèlent le nom du deuxième bébé, partagent un aperçu de leur petit bambin ! | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice Geeta Basra et son mari, joueur de cricket, Harbhajan Singh, ont accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon, le 10 juillet. Le couple est en extase en ce moment et maintenant Geeta a révélé le nom de leur deuxième enfant. Ils ont nommé leur fils Jovan Veer Singh Plaha.

Partageant une photo sur son compte Instagram, elle a écrit : « Présentation de HEER ka VEER…

Jovan Veer Singh Plaha

@falgunikharwaphotography.. »

Sur la photo, leur fille Hinaya peut être vue avec le petit frère Jovan et le petit bébé peut être vu recroquevillé dans les bras de sa sœur pendant qu’elle l’embrasse sur le front.

Pour les inconnus, Geeta Basra et Harbhajan Singh se sont mariés en 2015, lors d’une cérémonie à Jalandhar, au Pendjab. Geeta est sortie avec Harbhajan pendant 5 ans avant de se marier en 2015. Le duo a accueilli son premier bébé, sa fille Hinaya, le 27 juillet 2016.

Récemment, lors d’une interview, Geeta a révélé que Harbhajan est un père pratique qui « change en grande partie les couches » de leur fils.

L’actrice a également partagé que son mari était présent dans la salle d’accouchement pour la voir donner naissance à leur deuxième enfant. Il prenait des photos. Il adore les enfants et a beaucoup joué avec les enfants de Sourav Ganguly et Sachin Tendulkar.