Geeta Basra a un conseil pour les futures mamans pendant COVID | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Geeta Basra, qui attend son deuxième enfant avec le mari du joueur de cricket Harbhajan Singh, estime que les femmes enceintes devraient suivre les directives gouvernementales appropriées pour envisager de se faire vacciner contre le COVID-19.

Geeta, qui parle souvent de la parentalité et de la santé des femmes, estime que, à moins que le gouvernement n’annonce qu’il est sécuritaire pour les mères de prendre le coup, personne ne devrait prendre une décision mal informée.

Le compte de médias sociaux de Geeta est inondé de messages de nombreuses femmes enceintes sur la question de savoir si elles devraient prendre le vaccin COVID.

Commentant la même chose, Geeta dit: « La vaccination est quelque chose qui est nouveau pour nous tous. C’est un fait connu que le vaccin aide à garder le virus à distance, mais en même temps, de nombreux médecins déconseillent aux futures mamans de prendre le vaccin. . Les directives gouvernementales et les organisations médicales suggèrent que l’allaitement et les femmes enceintes ne devraient pas se faire vacciner.

Geeta, qui a fait partie de films tels que « The Train », « Mr Joe Carvalho », révèle qu’elle aussi a attendu que le gouvernement donne une directive claire.

«Pour le moment, il n’y a pas suffisamment de preuves et d’études menées sur les effets du vaccin sur les femmes allaitantes et enceintes. Les médecins m’ont également conseillé de ne pas prendre le vaccin pour le moment et j’exhorte les femmes enceintes à s’abstenir car jusqu’à ce que nous n’ayons pas d’autres annonces du gouvernement à cet égard », a-t-elle ajouté.