Geeta Basra a subi deux fausses couches avant la naissance de son fils Joval, demandez aux femmes de ne pas perdre espoir | Nouvelles des gens

New Delhi: L’épouse de l’actrice de l’ancien joueur de cricket indien Harbhajan Singh, Geeta Basra, a déclaré avoir subi deux fausses couches avant de donner naissance à son deuxième enfant, son fils Jovan Veer Singh, le 10 juillet.

Parlant de la difficulté à concevoir pour la deuxième fois, Geeta a partagé avec ETimes : « Mon fils Jovan est un bébé arc-en-ciel. » Le terme bébé arc-en-ciel est utilisé pour un enfant né après qu’une famille a subi une mortinaissance, une fausse couche ou un décès pendant la petite enfance.

L’actrice a fait des fausses couches en 2019 et 2020 au cours de ses premiers trimestres. En demandant aux femmes de ne pas perdre espoir, Geeta a déclaré : « Je veux parler aujourd’hui. Je veux dire à ces femmes qui ont fait des fausses couches et qui ont perdu espoir de se relever. Ils ne devraient pas abandonner et souffrir en silence en rêvant d’avoir un enfant. Oui, une fausse couche peut avoir un effet terrible sur vous dont vous pourriez mettre longtemps à sortir. Deux de mes amies ont fait des fausses couches. Mais nous, en tant que femmes, devons apprendre à mettre cela derrière nous le plus rapidement possible. »

S’ouvrant sur la douleur de perdre un enfant, Geeta a révélé: « Les deux dernières années ont été traumatisantes pour moi sans aucun doute, mais je me suis retenu de m’effondrer. Les hormones d’une femme après une fausse couche montent et descendent beaucoup, ce qui, à son tour, rend extrêmement difficile pour elle de garder son calme. Je suis resté fort et je n’ai pas permis que cet effondrement se produise ».

Après avoir subi une deuxième fausse couche, l’actrice a déménagé chez sa belle-famille au Pendjab pendant un certain temps. « Il est important pour une fille d’avoir le bon système de soutien autour d’elle. Même avant de me marier, j’étais sûre de vouloir avoir des enfants, pas un mais deux. Le lien formé entre les frères et sœurs est très fort et le premier enfant a toujours besoin de compagnie. Ma fille Hinaya a 5 ans maintenant ; si j’avais eu ma façon, elle aurait eu 3 ans quand Jovan est né », a déclaré Geeta.

L’actrice est tombée enceinte pour la quatrième fois alors qu’elle était au Pendjab. « J’ai décidé de me reposer complètement au cours du premier trimestre. J’ai juste pris mes vitamines et j’ai attendu les trois premiers mois pour me remettre. Après cela, nous sommes venus à Mumbai, et un peu plus tard, je me suis mis au yoga. Cela m’a beaucoup aidé. Les longs travaux du dernier trimestre étaient une évidence. Mon instinct m’a dit que cette fois tout ira bien. Touchwood, ça l’a fait », a révélé Geeta.