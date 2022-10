Geena Davis se souvient que Bill Murray avait baissé la bretelle de sa robe lors d’une interview télévisée “horrible”

Geena Davis parle d’une autre expérience inconfortable qu’elle a eue avec Bill Murray lors d’une apparition dans les années 1990 au “Arsenio Hall Show”, qui peut être vue en ligne.

Lors d’une interview avec I-Magazine, l’actrice de 66 ans a été interrogée sur une apparition conjointe qu’elle et l’acteur de 72 ans ont faite dans “The Arsenio Hall Show”, dans laquelle Murray a caressé à plusieurs reprises le bras de Davis et a essayé de baisser la bretelle de sa robe.

“Ah tu as vu ?” elle a répondu. “N’est-ce pas magnifique? C’est affreux.”

Dans ses nouveaux mémoires “Dying of Politeness”, Davis a allégué que Murray s’était comporté de manière inappropriée avec elle lorsque les deux ont partagé la vedette dans la comédie policière de 1990 “Quick Change”.

GEENA DAVIS APPELLE BILL MURRAY POUR SON COMPORTEMENT AVEC UN APPAREIL DE MASSAGE: “J’AI DIT NON PLUSIEURS FOIS”

Elle a rappelé sa première rencontre avec Murray, au cours de laquelle elle a décrit comment il avait “insisté” pour utiliser un appareil de massage qu’il appelait “The Thumper” sur elle malgré ses refus répétés.

Au cours de leur interview de 1990 sur “The Arsenio Hall Show”, Hall a interrogé Murray et Davis sur son audition.

“C’était un peu comme ça, en fait”, a déclaré Davis alors que Murray lui caressait l’épaule et baissait la bretelle spaghetti de sa robe.

« Vraiment, il t’a beaucoup touché lors de l’audition ? a demandé Hall.

“Ouais”, a-t-elle répondu, ce à quoi Hall a répondu: “Êtes-vous sérieux?”

“Non, je le jure”, a déclaré Davis. “La première chose qu’il a faite a été de retirer ma chemise de mon pantalon et de commencer à me chatouiller le ventre.”

« Est-ce une histoire que tu veux raconter ? a demandé Hall.

“Je ne suis pas sûr, pouvons-nous, comme, reculer?” dit Davis en riant.

“Jeff regarde, il pourrait ne pas aimer ça”, a déclaré Hall, faisant référence au mari de Davis, Jeff Goldblum.

“Tout va bien avec Jeff”, a déclaré Murray en frottant le bras de Davis. “Ce que nous avons est si fort. Jeff comprend.”

Murray, qui a réalisé “Quick Change”, a déclaré à Hall qu’il ne savait pas immédiatement que Davis avait raison pour le rôle, car il voulait qu’elle le joue “plus brutal” et “plus dur”.

Davis a déclaré que lorsqu’elle est revenue pour la deuxième audition, Murray venait “d’acheter ce truc de massage”.

“Ça s’appelle le Thumper”, a déclaré Murray alors que le public riait et applaudissait.

“Il est approuvé par les médecins”, a-t-il ajouté.

“Alors il sort ce truc Thumper, et il dit:” Tu devrais essayer ça, je vais te masser le dos avec ce truc “, et je pense:” Pas question “”, a déclaré Davis.

“Je me dis, cela fait partie de la façon dont je vais être dur, il n’y a aucun moyen que je le laisse me toucher avec cette chose.”

Elle a poursuivi: “Et, vous savez, coupé à cinq minutes plus tard, et je suis allongé sur le canapé, et il est [using the massage device] sur mon dos avec ce truc.”

“Je n’étais pas dure”, a-t-elle déclaré. “Mais ensuite, ils ont en quelque sorte changé d’avis ou quelque chose comme ça.”

“Nous avons en quelque sorte retourné toutes les cartes et dit:” Eh bien, c’est tout, et elle est également détendue maintenant “, a déclaré Murray alors que le public riait.

“J’avais oublié ça”, a déclaré Davis à I-Magazine. “En le racontant de cette façon, juste comme une anecdote humoristique, j’ai dû penser:” Eh bien, c’est finalement drôle ou fait une bonne histoire “, alors qu’en fait c’était si dévastateur.”

Davis a déclaré au point de vente qu’elle avait l’habitude de ressentir de la “honte” à propos d’interactions comme celle qu’elle avait eue avec Murray et de se blâmer pour la façon dont elle avait réagi.

“Je ne me sens plus comme ça”, a-t-elle déclaré. “Je reconnais vraiment, vraiment que ce n’était pas ma faute.”

Dans une récente interview avec The Times, Davis a décrit le “mauvais” comportement de Murray lors de son audition.

“C’était mauvais”, a déclaré Davis. “La façon dont il s’est comporté lors de la première réunion … J’aurais dû m’en aller ou me défendre profondément, auquel cas je n’aurais pas eu le rôle.”

Davis a également raconté un cas dans lequel elle a dit que la star de “Groundhog Day” lui avait crié dessus sur le plateau du film devant “plus de 300 personnes”.

Quelques jours après que Davis a rendu publiques ses allégations pour la première fois, Rob Schneider et Seth Green ont partagé leurs propres expériences désagréables avec Murray.

Schneider a affirmé que Murray “détestait absolument” le casting de “Saturday Night Live” lorsqu’il a animé la série de sketchs comiques dans les années 90. Il a dit que la star de “Lost in Translation” “détestait” particulièrement Adam Sandler et Chris Farley.

Green a rappelé un incident au cours duquel il a déclaré que Murray l’avait suspendu par les chevilles et l’avait jeté dans une poubelle sur le plateau “SNL” en 1981, alors que Green avait neuf ans.

Les représentants de Murray n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.