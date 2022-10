Geena Davis dit qu’elle a cessé d’avoir des rôles après avoir eu 40 ans : “C’était comme si j’étais tombée d’une falaise”

Geena Davis a parlé de son expérience de l’âgisme à Hollywood.

Dans une interview avec The Times avant la sortie de son nouveau livre, “Dying of Politeness”, l’actrice de 66 ans a partagé qu’elle avait cessé de se voir proposer des rôles après avoir eu 40 ans.

“C’était comme si je tombais d’une falaise”, a déclaré la star de “Thelma & Louise”.

Elle a poursuivi: “J’avais entendu parler de ça très tôt, ce concept qu’après 40 ans, les rôles se tarissent. Cela ne m’inquiétait pas du tout parce que je pensais que cela ne m’arriverait pas.”

La star de “A League of Their Own” a expliqué qu’elle pensait que sa carrière ne serait pas affectée par son âge puisqu’elle avait vu des actrices plus âgées continuer à recevoir des rôles primés.

“Chaque année, aux Oscars, Glenn Close, Jessica Lange et Sally Field recevaient toutes ces récompenses. Je me suis dit : ‘Eh bien, ça ne va pas leur arriver. Leurs carrières sont florissantes'”, a déclaré Davis.

“Et, ‘Cela ne leur arrivera pas; par conséquent, cela n’arrivera à personne d’autre après cela'”, a-t-elle ajouté. “Une fois que j’ai commencé à obtenir certains de ces rôles incroyables, je me suis dit:” Eh bien, cela ne m’arrivera certainement pas. Alors quand c’est arrivé…”

La lauréate d’un Oscar a admis qu’elle était en colère lorsque ses rôles ont commencé à se tarir puisqu’elle voulait continuer à travailler. Elle a également appelé des personnes qui ont inventé des raisons pour expliquer pourquoi sa carrière était au point mort.

“Je me souviens d’être arrivée à un point où je me suis dit : ‘C’est une retraite forcée. Je ne veux pas faire moins'”, a-t-elle déclaré. “Les gens inventaient des raisons pour lesquelles j’étais dans moins de films. Comme après avoir eu des enfants.”

Davis est devenue mère pour la première fois à l’âge de 46 ans. Elle et son ancien mari Reza Jarrahy ont accueilli leur fille Alizeh en 2002. En 2004, elle a donné naissance à des jumeaux fraternels, Kaiis et Kian.

Elle a expliqué: “Après avoir eu des enfants, ils ont dit:” Elle a pris du temps pour être avec ses enfants. Mais je ne l’ai pas fait.”

La native du Massachusetts a déclaré qu’elle n’avait jamais remis les pendules à l’heure car elle ne voulait pas reconnaître publiquement qu’on ne lui proposait tout simplement pas de rôles.

“Je pense que d’une manière ou d’une autre, j’ai eu le sentiment que – je ne me souviens pas si quelqu’un m’a dit cela ou non – mais je ne devrais pas dire publiquement:” Je ne reçois pas [work],'” dit-elle.

“‘N’en parle pas.’ Parce qu’alors les gens diront : “Oh, elle n’a pas d’emploi. OK, eh bien, nous ne l’embaucherons pas.” Donc je ne m’en suis jamais plaint scrupuleusement. Et les gens s’y sont tenus depuis – que j’ai pris du temps pour avoir des enfants. C’est toujours la ligne.

Après avoir fait ses débuts d’actrice dans la comédie romantique de 1982, la carrière cinématographique de Davis a décollé et elle a continué à jouer dans de grands films en studio, notamment “The Fly”, “Beetlejuice”, “The Accidental Tourist”, “Thelma & Louise” et “L’île Coupe-gorge.”

Davis a eu 40 ans en 1996, l’année où elle a joué dans le thriller d’action “The Long Kiss Goodnight” face à Samuel L. Jackson.

Après 1996, elle est apparue dans le film de 1999 “Stuart Little”, sa suite de 2002 “Stuart Little 2” et la suite directe en vidéo de 2005 “Stuart Little 3: Call of the Wild”.

“Les rôles au cinéma ont vraiment commencé à se tarir lorsque j’ai atteint la quarantaine”, a déclaré Davis à Vulture dans une interview en 2016. “Si vous regardez IMDb, jusqu’à cet âge, je faisais environ un film par an. Dans la quarantaine, j’ai fait un film, ‘Stuart Little’. Je recevais des offres, mais pour rien de charnu ou d’intéressant comme dans la trentaine. .”

Bien que sa carrière cinématographique ait diminué au fil des ans, Davis est apparue dans des rôles d’invités dans des émissions de télévision telles que “Will & Grace”, “Grey’s Anatomy” et “Glow”.

En 2005, elle a fait la une de la série télévisée ABC “Commander In Chief”. Bien que l’émission ait été annulée après sa première saison, Davis a remporté un Golden Globe Award pour son rôle principal en tant que première femme présidente des États-Unis.

Davis verra ensuite le premier film de Zoe Kravitz, “Pussy Island”.

Dans ses mémoires, qui ont été publiés le 11 octobre, elle a évoqué sa vie et sa carrière, y compris la “mauvaise expérience qu’elle a eue avec sa co-vedette Bill Murray sur le tournage de leur film de 1990” Quick Change “.

Dans l’une des anecdotes les plus légères du livre, partagée par le Times, Davis se souvient avoir été assis à côté de George Clooney lors d’un vol. Dans un extrait de ses mémoires, elle a détaillé leur conversation dans l’avion, dans laquelle Clooney a expliqué pourquoi il détestait la co-vedette de “Thelma & Louise” de Davis, Brad Pitt.

Davis a écrit: “Nous avons discuté pendant un moment jusqu’à ce qu’il dise tout à coup:” Vous savez quoi, je déteste ce Brad Pitt. J’ai ri et j’ai dit : “Non, ce n’est pas le cas. N’est-il pas, genre, ton meilleur ami ?””

“Non, non, je le déteste,” dit George. “Il a obtenu le rôle dans Thelma et Louise.”

« Oh, je vois. Vouliez-vous ce rôle ?

“Eh bien, oui – tu ne pouvais pas dire quand j’ai auditionné avec toi?”

“Ah, non, je ne pouvais pas dire. Je n’ai pas pensé, “Hé, regarde, c’est George Clooney”, quand George est entré dans la pièce. Urgences était encore dans quelques années. J’aurais pu rire et dire : « Oh mon Dieu, étais-tu l’un des gars aux cheveux bruns ? Je ne me souviens pas du tout de toi. Mais je ne l’ai pas fait, même si je suis sûr qu’il aurait craqué à ça.”

“Non, trop poli encore.”

“Au lieu de cela, j’ai dit:” Oh oui, je pouvais le dire. Tu étais tellement génial.””