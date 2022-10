Geena Davis dit que Brad Pitt était inquiet dans la scène d’amour “Thelma & Louise” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Moviestore/Shutterstock

Geena Davis parle de sa scène d’amour torride avec Brad Pitt en 1991 Thelma et Louise, et apparemment, l’expérience semble beaucoup plus sexy à l’écran qu’elle ne l’était dans les coulisses pour plusieurs raisons. Dans les nouveaux mémoires de l’actrice de 66 ans, Mourir de politesse, qui est sorti mardi, elle a révélé que l’acteur de 58 ans s’inquiétait qu’un petit bouton sur ses fesses soit exposé pendant le tournage. “Brad, pour sa part, n’aurait pas pu se soucier moins de tout le tapage autour de son apparence”, a-t-elle écrit après avoir rappelé le réalisateur du film, Ridley Scott, s’assurant que Brad était parfaitement éclairé pour la scène. “Il était juste gêné par un tout petit bouton sur ses fesses que la maquilleuse a récupéré après chaque prise.”

Plus à propos Brad Pitt

Pendant ce temps, toute la scène était un peu inconfortable pour Geena – à tel point qu’elle allait à l’origine utiliser un sosie pour la remplacer pour la séance d’amour ! “J’étais mal à l’aise avec l’étendue projetée de la peau qu’on me demandait de montrer – contrairement à Tootsieil n’allait pas y avoir de sous-vêtements – alors Ridley Scott s’est retrouvé à interviewer une flopée de doubles du corps qui étaient plus habitués à flasher la chair que moi “, le Jus de coléoptère alun a expliqué. “Une ligne d’entre eux serpentait à travers le terrain où nous tournions, juste devant la porte de ma caravane, et je ne pouvais plus le supporter – j’avais travaillé comme mannequin, après tout – alors j’ai dit à Ridley que je le ferais .”

Geena a également révélé qu’il y avait quatre hommes pour le rôle de JD qui parle gentiment en plus de Brad : George Clooney, Marc Ruffaloet Spectacle de subventions. Elle s’est ensuite souvenue d’avoir rencontré George plusieurs années plus tard dans un avion et de ne pas se souvenir qu’il avait déjà passé un test d’écran avec elle pour le rôle. “Nous avons bavardé pendant un bon moment, jusqu’à ce qu’il dise soudain : ‘Tu sais quoi, je déteste ce Brad Pitt.’ J’ai ri et j’ai dit: ‘Non, vous ne le faites pas. N’est-il pas, genre, ton meilleur ami ? “Non, non, je le déteste”, a dit George”, a écrit l’actrice. George a répondu qu’il était en colère contre Brad pour avoir joué le rôle de JD, ce à quoi Geena a demandé s’il voulait le rôle. “Eh bien, oui – ne pourriez-vous pas dire quand j’ai auditionné avec vous?” demanda innocemment George.

« Ah, non, je ne saurais dire. Je n’ai reconnu aucun des gars aux auditions, même si tous avaient travaillé sur diverses émissions et films », a écrit Geena. “Je ne me suis pas dit : ‘Hé, regarde, c’est George Clooney !’ quand George est entré dans la pièce. … De retour dans l’avion, j’aurais pu rire et dire : ‘Oh mon Dieu, étiez-vous l’un des gars aux cheveux bruns ? Je ne me souviens pas du tout de toi ! mais je ne l’ai pas fait, même si je suis sûr qu’il aurait craqué à ça. Non, trop poli encore. Au lieu de cela, j’ai dit: ‘Oh oui, je pouvais le dire. Tu étais tellement génial.’” Oups!

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant



Queen Latifah & Son Rebel, 3 ans, vus sur les premières photos alors qu’ils se tiennent la main lors d’un voyage de shopping

Goldie Hawn, 76 ans, jumelle avec sa petite-fille Rani en costumes de princesse lors de son 4e anniversaire

Jessica Simpson étourdit dans une barboteuse en cuir avec Maxwell, 10 ans, qui est si grand, et Ace, 9 ans, et Birdie, 3 ans



Geena a déjà parlé de son test d’écran avec Brad en 2014 et a admis qu’elle avait tâtonné quelques-unes de ses répliques avec lui. “En fait, j’ai d’abord lu avec lui – il y avait cinq candidats pour le rôle. Et puis il est entré – c’est tellement embarrassant – mais j’ai été un peu distrait pendant la scène, tu sais ? elle a rappelé à Le journaliste hollywoodien. « J’oubliais mes répliques. J’étais comme, ‘Je suis totalement en train de gâcher l’audition de ce gamin.'”

Cependant, tout a fonctionné à merveille, et lorsque l’acteur emblématique a remporté son tout premier Oscar en 2020 pour son rôle de soutien dans Il était une fois à Hollywood , il a gentiment remercié Geena dans son discours de remerciement. Se souvenir des auditions à nouveau avec Brad pour le film à succès dans une interview avec Personnesla Une ligue l’actrice a noté: “Il l’a juste.” Je pouvais dire quand il auditionnait qu’il était super talentueux. S’adressant à sa toute première victoire aux Oscars, elle a ajouté: «Il a fait tellement de choses incroyables au fil des ans. Je ne pense pas qu’il soit inhabituel qu’il soit honoré. Il est vraiment la ‘star’ du moment, ce qui est fabuleux, et c’est tout simplement génial à voir.