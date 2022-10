Geena Davis appelle Bill Murray pour son comportement avec un appareil de massage: “J’ai dit non plusieurs fois”

La première interaction de Geena Davis avec sa co-vedette de “Quick Change” Bill Murray impliquait d’être accueillie avec un appareil qu’elle appelle “The Thumper”.

Dans une interview avec The Times sur le précipice de la sortie de son nouveau livre, “Dying of Politeness”, Davis a raconté avoir rencontré Murray pour la première fois dans une suite d’hôtel. Elle allègue que l’acteur de “Ghostbusters” s’est présenté avec “un appareil de massage qu’il a insisté pour utiliser sur elle, malgré son refus catégorique.

Un représentant de Murray n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

“J’ai dit non plusieurs fois, mais il n’a pas cédé”, a écrit Davis dans son livre, selon le magazine People.

Selon Davis, Murray “a placé la chose sur mon dos pendant environ deux secondes au total”.

“C’était mauvais”, a déclaré Davis, 66 ans, à propos du comportement initial de Murray au Times. “La façon dont il s’est comporté lors de la première réunion… J’aurais dû m’en aller ou me défendre profondément, auquel cas je n’aurais pas eu le rôle.”

Davis a également révélé qu’une fois qu’elle avait obtenu le rôle de Phyllis Potter dans le film, Murray, 72 ans, était cruel avec elle.

Davis se souvient d’avoir attendu son équipe de garde-robe sur le plateau lorsque “Murray retrouve Davis dans sa caravane et commence à lui crier dessus parce qu’elle est en retard”. Il aurait “continué de lui crier dessus alors qu’elle se précipite sur le plateau et même lorsqu’elle y arrive, devant des centaines d’acteurs, d’équipes et de passants curieux”.

En avril, la production du film de Murray “Being Mortal” a été suspendue en raison d’un rapport de “comportement inapproprié”.

Murray a ensuite parlé de l’incident sur CNBC, déclarant : “J’ai fait quelque chose que je pensais être drôle, et ça n’a pas été pris comme ça… La société, le studio de cinéma, voulait faire ce qu’il fallait, alors ils voulaient tout vérifier. sortez, enquêtez dessus, et ils ont donc arrêté la production.”

“Nous essayons de faire la paix les uns avec les autres”, a-t-il déclaré à propos de lui et de la femme qui a déposé la plainte.

Davis, qui a réfléchi à sa relation et à ses problèmes avec Murray, a déclaré au Times : “Cela ne sert à rien de regretter des choses, et pourtant, ici, je regrettais. Et oui, exactement, ce n’était pas de ma faute.”

Elle a également partagé avec People : “Je pense qu’il est en quelque sorte universellement connu qu’il pourrait être difficile de travailler avec lui. Et donc je n’ai pas l’impression de le casser d’une manière qui va nécessairement le choquer. Je pense qu’il sait très bien la façon dont il peut se comporter.”

