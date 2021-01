BEIJING / TAIPEI: Foxconn de Taiwan et le constructeur automobile chinois Zhejiang Geely Holding Group ont annoncé mercredi qu’ils se donneraient la main pour fournir une fabrication sous contrat aux constructeurs automobiles.

Ils détiendront chacun 50% d’une coentreprise qui fournira également des services de conseil sur les technologies des véhicules électriques (VE) aux constructeurs automobiles, ont indiqué les entreprises dans un communiqué.

Geely a lancé sa première plate-forme axée sur les véhicules électriques en septembre et a déclaré qu’il partagerait l’architecture avec d’autres constructeurs automobiles. Il a également déclaré cette semaine qu’il s’était associé au géant chinois des moteurs de recherche Baidu Inc pour fabriquer des véhicules électriques.

Foxconn, dont le nom officiel est Hon Hai Precision Industry Co Ltd et est surtout connu en tant que fournisseur majeur d’Apple Inc, a déclaré en octobre son intention de fournir des composants ou des services à 10% des véhicules électriques du monde d’ici 2025-2027.

Il a accepté de commencer à construire des véhicules utilitaires sport électriques en 2022 avec la startup chinoise Byton.