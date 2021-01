Une ville industrielle qui a inventé l’UTE et qui dispose de sa propre équipe AFL est un marché immobilier étonnamment lucratif.

Geelong, à l’ouest de Melbourne, a le taux le plus élevé de ventes de maisons à but lucratif en Australie, 98,6% des vendeurs obtenant plus que ce qu’ils ont payé.

La maison des Chats et le lieu de naissance de la Ford ute en 1934 ont dépassé la liste de CoreLogic des centres provinciaux dont la popularité s’est envolée lorsque les acheteurs ont fui les capitales.

La Sunshine Coast, dans le Queensland, est arrivée au deuxième rang des enjeux régionaux avec 96,4 pour cent des maisons vendues pour un gain nominal par rapport à la vente précédente.

Le bénéfice médian pour cette région de vacances au nord de Brisbane s’élevait à 195 000 dollars, bien que les propriétaires vendent généralement leur maison après seulement six ans et huit mois.

Les zones régionales en bord de mer le long de la côte est de l’Australie avaient un niveau de rentabilité de 95%, notamment l’Illawarra de Nouvelle-Galles du Sud, la côte Mid-North, Newcastle, le lac Macquarie et le bassin versant de Richmond-Tweed couvrant Byron Bay.

« Ceci est probablement le résultat de taux d’intérêt bas et de l’accessibilité relative des marchés côtiers australiens régionaux par rapport aux propriétés côtières des capitales », a déclaré CoreLogic.

En outre, Covid-19 a peut-être amélioré la proposition d’achat ou de déménagement dans la région de l’Australie, compte tenu de la normalisation du travail à distance pendant la pandémie et des verrouillages relativement stricts placés sur les régions à plus forte densité, ce qui a peut-être rendu les villes moins souhaitables. pendant l’année.’

À titre de comparaison, 94,6% des maisons de Sydney se sont vendues avec profit, contre 96,4% à Melbourne, 97,5% à Canberra et 96,5% à Hobart.

Une inspection plus approfondie des zones gouvernementales locales a montré que Hunters Hill, du côté nord du port de Sydney, avait un niveau de rentabilité particulièrement élevé de 97,8%, les Blue Mountains n’étant pas loin derrière sur 96,6% et la côte centrale sur 95,5%.

«La zone de conseil avec la plus forte incidence de rentabilité était Hunters Hill. Il s’agit d’un marché du logement haut de gamme de Sydney qui a eu une période de détention médiane relativement élevée pour les ventes à but lucratif de plus de dix ans », a déclaré CoreLogic.

La Sunshine Coast du Queensland est arrivée deuxième dans les enjeux régionaux avec 96,4 pour cent des maisons vendues pour un gain nominal par rapport à la vente précédente. Sur la photo, une maison Maroochydore

Comme on peut s’y attendre avec une période de détention plus longue, la grande majorité des ventes concernaient des propriétés occupées par leurs propriétaires.

« Les autres régions du conseil en tête de liste pour la rentabilité comprenaient les Blue Mountains et la côte centrale, reflétant la popularité des marchés de style de vie jusqu’en 2020. »

Parramatta et Strathfield, dans l’ouest de Sydney, affichaient des niveaux de rentabilité inférieurs de 81% en raison d’unités déficitaires.

La région de Nillumbik, dans l’extrême nord de Melbourne, avait un niveau de rentabilité de 98,7%, devant 97,9% dans les Macedon Ranges.

Les collines d’Adelaide avaient 97,1 pour cent des maisons vendues plus qu’auparavant.

Au cours du trimestre de septembre de l’année dernière, 88,1% des maisons australiennes se sont vendues avec profit, contre 87,2% au trimestre de juin.

Les taux de rentabilité étaient beaucoup plus bas de l’autre côté de l’Australie, avec seulement 42,1 pour cent des propriétés de la région du conseil municipal de Darwin se vendant à un prix plus élevé.

Inner Perth avait un taux encore plus bas de seulement 35,4 pour cent.

Les prix de l’immobilier dans ces deux villes ont atteint un sommet en 2014, mais se sont redressés l’année dernière, les chiffres de Covid étant beaucoup plus faibles en Australie occidentale et dans le Territoire du Nord.