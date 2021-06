Geeked Week prouve que Netflix a beaucoup à apprendre du Comic-Con

Il y a quelques jours à peine, Netflix a organisé sa toute première Geeked Week, un événement virtuel de cinq jours présentant des extraits, des bandes-annonces et des interviews avec des acteurs de certains de ses plus grands films et émissions de télévision.

En outre, le géant du streaming a également révélé avec le développeur de jeux CD Projekt Red qu’il co-hébergerait WitcherCon, une convention dédiée aux adaptations des deux sociétés de The Witcher.

Netflix n’a jamais été très occupé à organiser ses propres événements – mais ces deux nouveaux inconvénients montrent à quel point la société est prête à prendre du recul par rapport aux événements collaboratifs tels que le San Diego Comic-Con pour dévoiler des nouvelles et des annonces.

Le timing est certainement le bon. Maintenant que les événements doivent avoir une approche numérique d’abord, de plus en plus d’entreprises commencent à prendre en charge comment et quand elles annoncent les choses, plutôt que de respecter les délais des grandes conventions.

En tant que plus grand service de streaming sur le marché, il est logique que Netflix soit la première entreprise à lancer un événement autonome. Nous avons vu des entreprises de téléphonie mobile se retirer du MWC et des studios de jeux contourner l’E3 – ce n’était donc qu’une question de temps avant que les studios et les services de streaming ne se lancent dans l’action.

Cependant, cette décision a-t-elle réellement joué en faveur de Netflix ? Eh bien, l’entreprise a encore des choses à apprendre si elle cherche à défier l’un des plus grands événements de divertissement au monde.

Tout d’abord, cinq jours étaient un engagement beaucoup trop long pour ce que Netflix a réellement révélé. Le service de streaming a étalé l’événement sur cinq flux de trois heures, et souvent, ce temps avait l’impression qu’il avait désespérément besoin d’être rempli.

Par exemple, l’annonce de Stranger Things était très minime – juste quelques annonces de nouveaux acteurs et une mise à jour générale indiquant que le tournage était toujours en cours (ce que la plupart des fans savent déjà). La majorité du temps était alors consacrée à montrer des images d’un événement immersif pop-up basé sur le spectacle qui ne vendait même plus de billets.

Comic-Con donne aux participants un créneau fixe pour les panels – et c’est tout le temps dont ils disposent pour les nouvelles et les révélations. Il y a alors l’avantage supplémentaire d’atteindre un public plus large qui ne suit pas nécessairement les chaînes d’une marque spécifique. Par exemple, je sais que lorsque j’assisterais au MCM London, je me promènerais volontiers dans le panel d’un grand spectacle si j’avais du temps à tuer, même si je n’étais pas un fan engagé.

La plupart des nouvelles révélées par Netflix n’étaient tout simplement pas assez importantes pour faire les gros titres. Certaines des plus grandes IP qui ont dirigé l’événement – ​​Stranger Things, The Witcher, Lucifer – ont toutes eu des nouvelles, mais rien de majeur. Si vous allez mener avec ces noms dans votre publicité, alors il est sage de proposer quelque chose de spécial.

Pour donner du crédit à Netflix, le manque de nouvelles peut être attribué à la pandémie. De nombreux spectacles étaient en retard sur ce qui était initialement prévu, et si ces retards n’avaient pas eu lieu, il y aurait peut-être eu beaucoup plus à annoncer. Les nouvelles de The Witcher ont également probablement été retenues pour la WitcherCon, qui a eu lieu dans quelques semaines seulement.

Mais si vous savez que vous n’avez pas grand-chose à annoncer, alors pourquoi vous engager dans un spectacle de cinq jours et 15 heures ?

Netflix n’est pas la seule entreprise à contrôler la façon dont ses propres nouvelles sont annoncées – d’autres grandes entreprises ont ignoré d’autres conventions majeures et organisé leur propre événement alternatif. Pour certains, ce fut un énorme succès. Le géant du jeu Sony n’a pas assisté à l’un des plus grands événements de jeux au monde – l’E3 – depuis 2019.







Au lieu de cela, Sony héberge ses propres diffusions en direct State of Play tout au long de l’année, avec une pléthore de bandes-annonces et d’annonces pour différents jeux et produits, dont beaucoup sont exclusifs à PlayStation. En 2020, la marque a dévoilé la PlayStation 5 en ligne et a accumulé près de trois millions de téléspectateurs lors des diffusions en direct sur YouTube et Twitch.

De retour dans le monde du divertissement, Warner Bros. et DC Comics ont réussi à organiser un événement très réussi dans DC Fandome. Cette arnaque virtuelle a livré les premières bandes-annonces complètes de The Batman et de la Justice League Snyder Cut, une annonce de deux grands titres de jeux et une affiche pour le prochain film, The Flash.

Se déroulant sur 24 heures, il comprenait également des sections où les fans pouvaient participer à des compétitions de cosplay, une section entière adaptée aux enfants et des émissions dans neuf langues différentes pour être accessibles aux fans du monde entier.







Non seulement DC Fandome a organisé son événement dans un court laps de temps, ce qui était plus facile pour l’attention du public, mais il a également mis les fans au premier plan. Les fandoms sont la vie et l’âme des conventions – avec des sections entières dédiées aux compétitions de cosplay, des panels avec des experts de l’industrie et même des rencontres entre les participants.

Peut-être que pour que les grands événements du monde du divertissement décollent, il doit y avoir un certain niveau d’interaction, que ce soit numériquement ou en personne. Netflix l’a fait dans une certaine mesure – encourageant les streamers Twitch à co-diffuser l’événement sur leurs propres chaînes. Cependant, des conventions plus établies vont souvent au-delà de ce qui se trouve sur le flux lui-même.

Il se peut que Geeked Week ait été un test pour de futurs événements. Nous savons que Netflix développe N-Plus, qui est une sorte de hub de médias sociaux/contenu qui sera soit directement intégré à la plate-forme elle-même, soit permettra aux utilisateurs d’utiliser leurs informations d’identification existantes pour accéder à des informations supplémentaires sur leurs émissions préférées et cinéma.

Nous ne savons pas quand N-Plus doit être lancé, mais nous pourrions facilement voir ce lien avec toutes les futures conventions prévues par Netflix, y compris Geeked Week. Il pourrait également être possible que nous assistions à un événement physique pour la Geeked Week lorsque la pandémie s’apaisera.

Les grandes entreprises technologiques n’ont plus besoin de grandes conventions pour faire des annonces. Cependant, Netflix n’a pas encore réussi à trouver le timing ou le contenu nécessaire pour défier le géant qu’est Comic-Con.

Geeked Week a vraiment le potentiel d’être quelque chose de spécial – mais seulement si Netflix est capable de garder son sang-froid et de sauvegarder ces bandes-annonces et dates de sortie pour qu’elles tombent exclusivement pendant la con.

Ce que je regarde cette semaine

La troisième série d’action en direct MCU, Loki, déploie maintenant ses premiers épisodes sur Disney +. La série se déroule dans une branche alternative du temps, que le dieu de la malice s’est causé lors des événements de Avengers: Endgame.

Loki s’inspire des thrillers policiers et n’a pas peur de devenir un peu bizarre. Tom Hiddleston et Owen Wilson tiennent les rôles principaux – et les deux se complètent parfaitement. Le premier épisode est sorti maintenant, et le reste sortira tous les mercredis. Vous pouvez lire ma critique des deux premiers épisodes ici.